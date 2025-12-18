Record invernale straordinario per la Bentley Flying Spur Speed: prestazioni eccezionali!

Un circuito di 3,3 chilometri, immerso in un manto di circa 30 centimetri di ghiaccio e neve, ha fatto da palcoscenico alla Bentley Flying Spur Speed, che ha stabilito un nuovo record di velocità invernale al Drivecenter Arena di Fällfors, situato a circa 160 chilometri dal Circolo Polare Artico.

La Bentley, rinomata per il suo prestigio e per le alte prestazioni, ha dimostrato che il lusso può andare di pari passo con la velocità anche in condizioni estreme. La vettura ha completato il giro in un tempo record di 2 minuti e 58 secondi, superando qualsiasi altro veicolo mai registrato sulla pista durante l’inverno.

Dettagli del record

Il tracciato, caratterizzato da un rettilineo lungo appena 450 metri, ha messo alla prova le capacità della Flying Spur Speed. Nonostante le difficili condizioni di aderenza, la vettura ha raggiunto una velocità massima di 193 km/h. Questo risultato è stato reso possibile grazie all’eccezionale ingegneria della Bentley, che ha implementato un sistema di trazione integrale variabile e uno sterzo posteriore, conferendo all’auto un’agilità straordinaria.

La potenza del motore

Sotto il cofano, la Bentley Flying Spur Speed nasconde un potente motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 600 CV. A questo si aggiunge un motore elettrico da 190 CV, integrato nella trasmissione a doppia frizione a otto rapporti, che consente di raggiungere un totale di 770 CV e 1.000 Nm di coppia in modalità Sport. Questa combinazione di potenza ha dimostrato di essere cruciale per affrontare il fondo ghiacciato.

Non solo potenza, ma anche efficienza: la batteria da 25,9 kWh offre un’autonomia di 76 km in modalità puramente elettrica, permettendo di viaggiare fino a 140 km/h senza emissioni. Con il serbatoio della benzina pieno, l’autonomia complessiva arriva a 829 km, rendendo la vettura non solo prestazionale, ma anche versatile.

Un tributo alla storia di Bentley

Questo record non rappresenta solo una vittoria sportiva; è anche un omaggio ai 40 anni della storica Turbo R. Per celebrare questa importante ricorrenza, la Flying Spur Speed è stata presentata con una livrea speciale: la Brooklands Green con dettagli gialli e un interno che combina il Linen, il Cumbrian Green e il Noce Open Pore. Questi elementi richiamano la tradizione e l’eleganza tipiche del marchio britannico.

La sfida delle condizioni estreme

Affrontare un circuito coperto di ghiaccio ha richiesto una preparazione meticolosa. Per il tentativo di record, il sistema di controllo di stabilità elettronico è stato disattivato, permettendo ai piloti di sperimentare la vera essenza della guida sportiva. La gestione della potenza è stata affidata al torque vectoring e all’assetto, che hanno ottimizzato la distribuzione della coppia tra le ruote, garantendo stabilità e precisione.

In questo contesto, la Bentley ha dimostrato non solo le sue capacità tecniche, ma anche l’affidabilità e la sostenibilità della sua ingegneria, rendendo ogni viaggio un momento di lusso e avventura. La sfida del ghiaccio è stata affrontata con il coraggio e l’innovazione che contraddistinguono il marchio, portando a casa un record che rimarrà nella storia.