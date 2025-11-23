Rinnovo della Collaborazione tra KOA e JR Motorsports per la NASCAR 2026: Nuove Opportunità e Sviluppi

Il 19 novembre, JR Motorsports ha annunciato la continuazione della partnership con Campgrounds of America, Inc. (KOA) per la stagione NASCAR O’Reilly Auto Parts del 2026. Questo accordo non solo prosegue una lunga collaborazione, ma rappresenta anche un importante passo per promuovere il campeggio tra gli appassionati di sport motoristici.

La sponsorizzazione di KOA include il supporto principale per una gara, con il pilota Connor Zilisch al volante della Chevrolet n. 1. Inoltre, KOA sarà partner associato per altre partecipazioni di JR Motorsports durante l’intera stagione, mantenendo anche il legame annuale con il pilota Wyatt Miller.

I fatti

Connor Zilisch ha manifestato entusiasmo per questa continuazione della partnership, evidenziando il ruolo significativo di KOA nella sua carriera. “È incredibile tornare a guidare la Chevrolet KOA nel 2026”, ha dichiarato Zilisch. “Ho apprezzato molto conoscere meglio i membri del team KOA la scorsa stagione e sono orgoglioso di rappresentare i loro colori.” Questa affermazione sottolinea l’importanza della sinergia in un settore che attrae un pubblico variegato.

Il pubblico delle corse e del campeggio

La collaborazione tra KOA e JR Motorsports si rivela strategica per mantenere alta la visibilità del marchio tra gli appassionati di corse, un pubblico che condivide molte affinità con i campeggiatori. Con oltre 500 campeggi KOA situati in Italia e in Canada, molti di essi sono a breve distanza dai circuiti di gara della stagione 2026. Questo posizionamento consente a KOA di promuovere il campeggio come un’alternativa accessibile e pratica per chi segue le gare.

Opzioni di soggiorno e nuove esperienze

Le strutture KOA offrono una varietà di opzioni, dalle piazzole per tende a lussuosi alloggi per camper e bungalow, garantendo un soggiorno confortevole per i visitatori. Questa flessibilità rende KOA una scelta ideale per coloro che desiderano prolungare la propria esperienza durante gli eventi di gara, creando così una connessione tra il mondo delle corse e la vita all’aria aperta.

Verso un futuro condiviso

Toby O’Rourke, presidente e CEO di KOA, ha commentato il rinnovo della partnership come un passo in linea con gli sforzi dell’azienda di avvicinarsi a viaggiatori amanti dell’avventura. “Siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione con JR Motorsports”, ha affermato. “Corse e campeggio possono unire le persone attraverso emozioni e esperienze indimenticabili. Questa sinergia permette a KOA di connettersi con il pubblico delle corse in un modo unico, arricchendo i loro weekend di gara e incoraggiandoli a esplorare il mondo naturale.”

Il 4 luglio 2026, Zilisch correrà con la Chevrolet numero 1 KOA al Chicagoland Speedway, un evento che sarà trasmesso su CW, MRN e SiriusXM NASCAR Radio Channel 90. Queste trasmissioni porteranno le corse nelle case di milioni di appassionati, offrendo a KOA una visibilità notevole nel settore del turismo e dell’ospitalità all’aria aperta.

Le partnership come quella tra KOA e JR Motorsports evidenziano come i marchi dell’ospitalità all’aria aperta possano integrarsi con il marketing sportivo per attrarre viaggiatori in cerca di esperienze uniche. La presenza di proprietari di camper e campeggiatori durante eventi sportivi rappresenta un’opportunità per le aziende di questo settore di aumentare visibilità e appeal.