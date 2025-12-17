Scopri come PayPal semplifica i tuoi acquisti online

Nel mondo degli acquisti online, la flessibilità è fondamentale. Con PayPal, è possibile gestire i pagamenti in modo semplice, suddividendo il costo degli acquisti in tre rate, senza alcun interesse. Questa opzione consente di pianificare meglio le spese e di non rinunciare ai propri desideri.

Funzionamento del pagamento in rate con PayPal

Se si decide di utilizzare PayPal durante il processo di checkout, si avrà la possibilità di selezionare il pagamento in tre rate. Questo sistema è totalmente automatico: le rate verranno addebitate direttamente sul conto PayPal in intervalli regolari. Non ci si dovrà preoccupare di nulla, se non di godersi l’acquisto.

Termini e condizioni

È fondamentale consultare i termini e condizioni di PayPal per avere un quadro chiaro della procedura. Le informazioni necessarie sono disponibili tramite il link fornito durante il checkout. È consigliabile leggere attentamente per comprendere appieno il funzionamento di questo metodo di pagamento.

Disponibilità dei prodotti

Attualmente, alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili nei nostri magazzini. Questo aspetto deve essere considerato quando si pianificano gli acquisti. Il nostro team è costantemente impegnato nel rifornire il negozio, affinché i clienti possano trovare ciò che cercano.

Fase di pausa del nostro shop online

Si informa che il nostro shop online sarà in pausa fino al 5 gennaio. Durante questo periodo non sarà possibile effettuare acquisti. Tuttavia, al nostro ritorno saranno disponibili articoli scontati fino al 30%, rappresentando un’opportunità da non perdere.

La nostra storia e passione per le moto

Da oltre cinquant’anni, si è al fianco di piloti e appassionati del marchio KTM. Il team, composto da esperti del settore, è pronto a supportare non solo nella vendita, ma anche nell’assistenza e nella preparazione delle moto. Si impegna a garantire un servizio di alta qualità, sempre READY TO RACE.

Acquistare i prodotti KTM sullo shop online risulta un processo semplice e rapido. In caso di domande durante l’acquisto o se si attende l’arrivo dell’ordine, è possibile contattarci. Il nostro team è disponibile per fornire assistenza in ogni fase del percorso da rider.