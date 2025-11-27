Scopri la Mercedes CLA Shooting Brake Elettrica: Prezzi, Motori e Caratteristiche Innovative

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake elettrica è finalmente disponibile sul mercato, offrendo una gamma diversificata di opzioni motore e allestimenti. Scopri le avanzate caratteristiche di questa vettura, progettata per unire prestazioni eccezionali e sostenibilità.

La Mercedes continua a spingere sull’acceleratore delle auto elettriche presentando la sua CLA Shooting Brake, un modello che combina eleganza e sostenibilità. Con l’incremento delle vendite di veicoli elettrici in Europa, l’azienda tedesca si propone di conquistare il mercato con la sua nuova station wagon a emissioni zero. Questo articolo esplora i dettagli sui prezzi e sulle motorizzazioni disponibili per la CLA Shooting Brake elettrica.

Gamma di modelli e allestimenti

La nuova CLA Shooting Brake elettrica è disponibile in diverse configurazioni, replicando la gamma della berlina CLA. Gli acquirenti possono scegliere tra tre diversi allestimenti: Progressive, AMG Line e AMG Line Plus, con un’edizione limitata Edition in lancio. La versione Progressive rappresenta l’opzione base, caratterizzata da cerchi in lega da 17 pollici e modanature cromate. Gli interni offrono sedili Comfort neri, dettagli in alluminio antracite e un volante sportivo multifunzione, il tutto impreziosito da un cielo in tessuto nero.

Dettagli sugli allestimenti

Passando alla AMG Line, si possono notare i dettagli sportivi che arricchiscono l’aspetto della vettura, come paraurti e bandelle laterali specifici. I cerchi in lega AMG da 18 pollici e i sedili sportivi, insieme a un sistema MBUX avanzato e illuminazione ambientale configurabile, offrono un’esperienza di guida coinvolgente. L’allestimento di punta, AMG Line Plus, aggiunge cerchi da 19 pollici multirazze e finiture esterne nere, rendendo la CLA Shooting Brake elettrica un modello ancora più attraente.

Motorizzazioni e performance

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Mercedes offre la CLA 250+ con tecnologia EQ, capace di erogare 272 cavalli e 335 Nm di coppia. Questa versione presenta un cambio automatico a due rapporti e accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 210 km/h. La batteria da 85 kWh consente un’autonomia di circa 767 km secondo il ciclo WLTP, rendendola ideale per viaggi lunghi.

Versione ad alte prestazioni

La CLA Shooting Brake più potente è la 350 4Matic, dotata di due motori elettrici e trazione integrale. Con una potenza massima di 354 cavalli e una coppia di 515 Nm, questa versione accelera da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi, mantenendo la stessa velocità massima di 210 km/h. L’autonomia per questa variante è leggermente inferiore, attestandosi a 742 km.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo di partenza per la CLA 250+ elettrica è di 58.368 euro, un valore che riflette la qualità e le prestazioni di questo veicolo premium. L’allestimento AMG Line comporta un costo maggiore, giustificato dai dettagli sportivi e dalle caratteristiche avanzate che offre. Attualmente, sono aperti gli ordini per la versione elettrica, mentre la disponibilità di modelli con motore a benzina mild hybrid sarà annunciata nei prossimi mesi.

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake elettrica rappresenta un passo significativo verso il futuro della mobilità sostenibile. Con la sua gamma di allestimenti, prestazioni eccezionali e un design accattivante, questo modello è destinato a conquistare il mercato delle auto elettriche in Europa.