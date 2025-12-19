Scuderie del Campionato di Formula E: Partecipanti Fino al 2019

Analisi approfondita delle scuderie partecipanti al Campionato di Formula E: strategie, performance e innovazioni nel motorsport elettrico.

Il campionato di Formula E rappresenta un’importante vetrina per la mobilità sostenibile e il motorsport elettrico. Con un format innovativo e un numero crescente di squadre partecipanti, la competizione attrae l’attenzione di appassionati e media. Questo articolo esplora le scuderie che hanno preso parte al campionato di Formula E, aggiornato fino all’E-Prix di Berlino.

Scuderie attive nel campionato di Formula E

Tra i nomi più noti che si sono distinti nel campionato di Formula E, si trovano diverse scuderie attualmente in attività. Queste squadre non solo competono per il titolo, ma contribuiscono anche all’evoluzione della tecnologia elettrica applicata alle corse.

Jaguar Racing e Envision Racing

Jaguar Racing è una delle squadre più iconiche, con i piloti Evans e Cassidy che rappresentano l’orgoglio del marchio britannico. Al contempo, Envision Racing si è affermata con i suoi talentuosi piloti, Frijns e Buemi, puntando a raccogliere risultati significativi.

Altre squadre in primo piano

Non si può dimenticare Andretti, che schiera i piloti Dennis e Müller, apportando una forte competizione al campionato. Anche TAG Heuer Porsche ha fatto il suo ingresso, con da Costa e Wehrlein al volante, mentre DS Penske si distingue con Günther e Vergne.

Nuove squadre e sviluppi recenti

Il campionato ha visto anche l’ingresso di nuove scuderie, come Maserati MSG Racing, con piloti di spicco come Vandoorne e Hughes. L’innovazione e la ricerca di prestazioni sempre più elevate sono stati i punti chiave per queste squadre.

Piloti emergenti e competitività

Nissan ha portato in pista i talenti Nato e Rowland, mentre Neom McLaren ha visto in azione Bird e Barnard. Al contempo, la squadra Kiro Race ha messo in mostra giovani promesse come Ticktum e Beckmann.

Tradizione e innovazione: Mahindra e ABT

Un’altra scuderia storica è Mahindra, con i piloti de Vries e Mortara che hanno dimostrato una grande competitività. Non si dimentica neppure Lola – Yamaha ABT, un team con una lunga storia nel motorsport, rappresentato da Di Grassi e Maloney.

Il campionato di Formula E continua a crescere, attirando squadre e piloti di talento da tutto il mondo. Le scuderie menzionate rappresentano solo una parte della vasta e dinamica realtà di questo emozionante campionato, dove il futuro della mobilità elettrica trova un palcoscenico privilegiato.