Simulatore DMG-1 di Dynisma: Potenzia il Team Nissan in Formula E

Dynisma Ltd. ha recentemente raggiunto un traguardo significativo, introducendo il suo innovativo simulatore di guida DMG-1 presso la sede del team Nissan in Formula E, situata nella regione parigina. Questo strumento all’avanguardia è già in uso da parte di piloti e ingegneri, contribuendo attivamente alla preparazione per la dodicesima edizione del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E.

Un passo verso l’innovazione

L’implementazione del simulatore DMG-1 segue la designazione di Dynisma come partner ufficiale per i simulatori del team Nissan. Questo strumento sarà fondamentale per la configurazione delle vetture e la validazione del software, oltre a svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo del nuovo motore da 600 kW per la futura Gen4, attesa nella tredicesima stagione.

Utilizzi del simulatore DMG-1

Il DMG-1 trova applicazione in diversi ambiti delle competizioni di Formula E, tra cui la gestione dell’energia, l’ottimizzazione degli pneumatici e la familiarizzazione con i circuiti. Inoltre, è impiegato per simulare gare virtuali complete e validare i modelli di veicolo per la prossima stagione. La versatilità di questo sistema di simulazione rappresenta un elemento chiave che consente al team di ottenere risultati precisi e dettagliati durante il processo di sviluppo.

La tecnologia Dynisma Motion Generator

Il segreto del successo del DMG-1 risiede nella tecnologia Dynisma Motion Generator (DMG), progettata per garantire un elevato livello di correlazione e precisione. Questo simulatore offre un tempo di risposta al movimento di soli 4-5 millisecondi e una larghezza di banda superiore a 50 Hz, consentendo così analisi ingegneristiche dettagliate e configurazioni di veicoli estremamente accurate.

Vantaggi per il team Nissan

Nel contesto della Formula E, dove i test fisici sono limitati, l’impiego di un simulatore di alta qualità risulta fondamentale. Grazie al DMG-1, il team Nissan potrà realizzare cicli di sviluppo più rapidi e precisi, arrivando a ogni E-Prix con una preparazione ottimale. Tommaso Volpe, Amministratore Delegato e Team Principal, ha sottolineato l’importanza di questo investimento, evidenziando come il sistema Driver-in-the-Loop possa portare a significativi miglioramenti nella preparazione e nello sviluppo delle vetture.

Il feedback dei piloti

Gli atleti del team, tra cui Oliver Rowland e Norman Nato, hanno condiviso le loro impressioni sul nuovo simulatore. Rowland ha sottolineato che, data la limitatezza dei giorni di test, il lavoro svolto al simulatore risulta fondamentale per comprendere le dinamiche del tracciato e prepararsi in modo adeguato ai weekend di gara. Nato ha aggiunto che il DMG-1 fornisce un feedback prezioso, consentendo al team di ottimizzare la configurazione della vettura prima delle prove libere.

Collaborazione e supporto

Simon Holloway, Direttore Commerciale di Dynisma, ha dichiarato il proprio entusiasmo per la collaborazione con il team Nissan Formula E. La missione di Dynisma è fornire strumenti che migliorino la precisione e la reattività, consentendo a ingegneri e piloti di prendere decisioni più rapide e informate. L’ottimizzazione della configurazione del telaio e la validazione del software sono aspetti fondamentali che trarranno vantaggio dalla tecnologia avanzata del DMG-1.

L’introduzione del simulatore DMG-1 rappresenta un passo significativo per il team Nissan di Formula E. Con il supporto di questa tecnologia all’avanguardia, il team è pronto a affrontare le sfide della stagione, puntando a prestazioni elevate e risultati straordinari.