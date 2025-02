Introduzione ai test di Buriram

La seconda e ultima giornata di test a Buriram ha visto i piloti della MotoGP impegnati in prove decisive per affinare le loro moto in vista dell’esordio stagionale. Con il Gran Premio di Thailandia in programma dal 28 febbraio al 2 marzo, l’atmosfera è carica di aspettative e tensione. Marc Marquez ha segnato il miglior tempo della giornata, chiudendo con un impressionante .855, a pochi decimi dal record della pista, dimostrando di essere in forma smagliante.

Le performance dei piloti

Durante la sessione, i piloti hanno avuto l’opportunità di testare le gomme Michelin, con il responsabile Piero Taramasso che ha fornito aggiornamenti sulle opzioni disponibili. La strategia delle gomme sarà cruciale per affrontare le sfide del circuito di Buriram. Maverick Vinales si è distinto come il pilota più attivo, completando 48 giri, mentre il suo compagno di squadra, Bastianini, sta ancora cercando di trovare il giusto feeling con la sua KTM. Anche Raul Fernandez, nonostante le difficoltà post-operatorie, ha mostrato segni di miglioramento, chiudendo con il 14° tempo provvisorio.

Strategie e preparativi per il GP

Con meno di un mese all’inizio della stagione, i team stanno lavorando intensamente per ottimizzare le prestazioni delle moto. I test di Buriram non sono solo un’opportunità per migliorare le prestazioni, ma anche per raccogliere dati preziosi che influenzeranno le strategie di gara. I piloti stanno eseguendo simulazioni di gara e prove di partenza, elementi fondamentali per affrontare al meglio il GP di Thailandia. Pecco Bagnaia, attualmente in 5^ posizione provvisoria, ha mostrato un notevole miglioramento, avvicinandosi sempre di più al compagno di squadra Marquez.

Conclusioni sui test

La giornata di test a Buriram si è conclusa con un’atmosfera di ottimismo tra i piloti e i team. Con le prove che hanno messo in evidenza le capacità delle moto e le abilità dei piloti, l’attesa per il GP di Thailandia cresce. I risultati di questi test saranno fondamentali per determinare le strategie e le aspettative per la stagione che sta per iniziare. Con Marquez in testa e una competizione serrata, il campionato promette di essere emozionante.