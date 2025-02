Morbidelli in evidenza nei test di Sepang

La seconda giornata di test a Sepang ha visto Franco Morbidelli conquistare il miglior tempo, superando i suoi rivali Fabio Quartararo e Alex Marquez. Con un tempo di 0, Morbidelli ha dimostrato di avere un buon ritmo, tre decimi più veloce rispetto al miglior giro di Quartararo della giornata precedente. Questo risultato è particolarmente significativo per Morbidelli, che sta cercando di affermarsi dopo un periodo di difficoltà nelle ultime stagioni.

Infortuni preoccupanti per i piloti

Tuttavia, la giornata non è stata priva di preoccupazioni. Jorge Martin, Di Giannantonio e Raul Fernandez sono stati costretti a ritirarsi dai test a causa di infortuni subiti durante la prima giornata. Martin, in particolare, ha subito fratture alla mano destra e al piede sinistro, e si trova attualmente in ospedale a Nilai, in attesa di un intervento chirurgico. Di Giannantonio, anch’egli infortunato, dovrebbe operarsi a Roma nel weekend. Questi eventi hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza in pista e sull’affidabilità delle moto, con il team di Aprilia Racing che ha espresso preoccupazione per l’incidente di Martin.

Analisi delle gomme e prestazioni

Piero Taramasso, responsabile Michelin per la MotoGP, ha commentato l’incidente di Martin, affermando che non ci sono stati problemi con le gomme utilizzate. Secondo Taramasso, lo pneumatico era stato prodotto l’anno precedente e non era mai stato scaldato, quindi non ci sono state anomalie. Questo ha portato a una riflessione più ampia sulla preparazione e la gestione delle gomme durante i test, un aspetto cruciale per le prestazioni in gara.

Rientro in pista e aggiornamenti

Nonostante gli infortuni, i piloti sono tornati in pista dopo la pausa pranzo, con Alex Marquez che ha segnato il terzo tempo della giornata. Michele Pirro ha testato una nuova carenatura Ducati, già vista negli shakedown precedenti, mentre Pecco Bagnaia ha ripreso a girare dopo un breve rientro ai box. La giornata di test continua a essere un’importante opportunità per i team di raccogliere dati e migliorare le prestazioni in vista della stagione.