Toyota RAV4 Modellista: il design esclusivo disponibile solo in Giappone

La Toyota RAV4 Modellista presenta un design unico e raffinato, perfetto per coloro che desiderano distinguersi nel panorama automobilistico giapponese.

La Toyota RAV4 è un modello conosciuto per la sua affidabilità, praticità ed efficienza. Questo SUV è adatto sia per le sfide quotidiane in città che per le avventure in famiglia. Tuttavia, la sua estetica non è mai stata il suo punto forte, fino ad ora.

Con l’entrata in scena di Modellista, un brand ufficiale Toyota giapponese, l’aspetto della RAV4 può subire una trasformazione significativa. Sfortunatamente, questi pacchetti non sono disponibili sul mercato italiano.

Modellista e il suo impatto sul design

Il marchio Modellista è specializzato nella creazione di kit di carrozzeria esclusivi, cerchi personalizzati e accessori di design. La RAV4, tradizionalmente caratterizzata da linee conservative e robuste, ora può essere dotata di due distinti pacchetti estetici che ne cambiano radicalmente l’immagine.

Il pacchetto Lifestyle

Il primo pacchetto, Lifestyle, è pensato per coloro che utilizzano la RAV4 principalmente in contesti urbani. Include uno splitter anteriore personalizzato, eleganti inserti LED, minigonne laterali e una copertura specifica per la griglia. Inoltre, sono previsti cerchi in lega da 20 pollici che conferiscono un aspetto quasi premium al SUV.

Dettagli del pacchetto Adventure

Il secondo pacchetto, Adventure, si rivolge a chi ama esplorare al di fuori dell’asfalto. Questo allestimento presenta una griglia anteriore con LED integrati, protezioni laterali rinforzate, passaruota allargati e piastre sottoscocca in alluminio. I cerchi da 18 pollici color Matte Olive completano un look robusto, perfetto per un SUV pensato per l’avventura.

Prestazioni invariabili, ma con stile

Nonostante l’aspetto esteriore cambi, la meccanica della RAV4 rimane invariata. Sotto il cofano, è presente il noto motore 2.5 full hybrid da 237 CV, distribuiti su tutte e quattro le ruote attraverso la trazione integrale elettrica E-Four. Le modalità di guida dedicate per neve e sterrato assicurano prestazioni ottimali in ogni condizione.

Questi due pacchetti Modellista rappresentano la capacità di personalizzazione della RAV4, permettendo ai conducenti di esprimere il proprio stile personale e le proprie esigenze. Da un’estetica più elegante a una più avventurosa, ogni opzione offre qualcosa di unico.

Disponibilità e curiosità

È importante notare che, attualmente, i pacchetti Modellista sono disponibili esclusivamente in Giappone, suscitando inevitabilmente un certo interesse tra gli appassionati italiani di auto. La RAV4, con queste nuove opzioni, dimostra di avere un potenziale estetico ancora inespresso, pronto a soddisfare i gusti di una clientela diversificata.

La Toyota RAV4 Modellista non è solo un SUV, ma un’espressione di stile e funzionalità che, purtroppo, resta un’esclusiva per il mercato giapponese. Si auspica che un giorno anche i conducenti italiani possano godere di queste affascinanti opzioni di design.