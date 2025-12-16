Toyota Urban Cruiser: Scopri le Caratteristiche e le Motorizzazioni del Nuovo B-SUV Compatto

La Toyota Urban Cruiser si prepara a trasformare il mercato dei SUV elettrici compatti grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e a un design innovativo e accattivante.

La Toyota Urban Cruiser si prepara a fare il suo ingresso nel panorama automobilistico europeo, presentando un design innovativo e motorizzazioni completamente elettriche. Con una lunghezza di 4,28 metri e un passo di 2,70 metri, questo SUV si colloca in una fascia di mercato molto competitiva, posizionandosi sopra la Yaris Cross e offrendo maggiore spazio interno.

Un design accattivante e funzionale

La Urban Cruiser si distingue per il suo stile muscoloso e moderno, caratterizzato da linee nette e superfici scolpite. Il frontale presenta il riconoscibile tema “hammerhead”, con fari sottili e una firma luminosa distintiva. Le protezioni in plastica nera, insieme ai passaruota pronunciati, le conferiscono un aspetto robusto e da vero SUV.

Interni spaziosi e tecnologici

All’interno, la Toyota Urban Cruiser presenta un abitacolo razionale e ben progettato. La plancia è caratterizzata da un grande pannello che integra uno schermo digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 10,1 pollici per il sistema di infotainment. La connettività è assicurata grazie al supporto per Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, rendendo l’esperienza di guida ancora più piacevole.

Motorizzazioni e prestazioni

La nuova Urban Cruiser è disponibile esclusivamente con motorizzazioni elettriche, che offrono diverse opzioni di batteria. Le due configurazioni di batteria disponibili sono da 49 kWh e 61 kWh, entrambe con chimica a litio-ferro-fosfato. La batteria più piccola è abbinata a un motore anteriore da 144 CV, mentre quella da 61 kWh può essere combinata con un motore anteriore da 174 CV oppure con una trazione integrale da 184 CV.

Autonomia e ricarica

Il modello con batteria da 49 kWh offre un’autonomia fino a 344 km, mentre la versione con batteria da 61 kWh raggiunge un’autonomia massima di 426 km. La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% in circa 45 minuti, rendendo la Urban Cruiser pronta per nuove avventure in tempi brevi.

Comfort e sicurezza a bordo

La Urban Cruiser si distingue non solo per la tecnologia, ma anche per il comfort degli occupanti. Gli schienali posteriori, frazionabili con schema 40:20:40, permettono di ottimizzare lo spazio del bagagliaio, che raggiunge fino a 566 litri con i sedili abbattuti. Inoltre, l’abitacolo è equipaggiato con illuminazione ambientale regolabile e materiali di alta qualità, creando un’atmosfera moderna e accogliente.

Sistemi di assistenza alla guida

Dal punto di vista della sicurezza, la Toyota Urban Cruiser è dotata di un pacchetto completo di sistemi ADAS, che comprende funzioni come l’assistenza al mantenimento della corsia e il cruise control adattivo. Queste tecnologie non solo aumentano la sicurezza, ma rendono anche la guida più comoda, soprattutto durante i lunghi viaggi.

La Toyota Urban Cruiser è attesa sul mercato europeo nel 2026, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 35.000 euro. Sebbene non sia ancora confermata la sua disponibilità in Italia, le aspettative sono elevate per questo nuovo SUV elettrico, che promette di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e alla tecnologia.