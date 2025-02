Il circuito del Mugello: storia e caratteristiche

Il circuito del Mugello, situato in Toscana, è uno dei tracciati più iconici nel panorama del motociclismo mondiale. Con una lunghezza di 5245 metri e 15 curve, il circuito è stato inaugurato nel 1974 e ha ospitato il motomondiale per la prima volta nel 1976. Da allora, ha acquisito una reputazione di eccellenza, diventando la sede fissa del Gran Premio d’Italia a partire dal 1994. La sua configurazione tecnica e le sue caratteristiche uniche lo rendono un luogo di sfida per i piloti e un’esperienza indimenticabile per i tifosi.

Il programma del GP Mugello 2025

Il GP Mugello 2025 si svolgerà nel week-end del 20, 21 e 22 giugno. Durante questa emozionante manifestazione, i fan potranno assistere a diverse sessioni di gara. Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, mentre il sabato si svolgeranno le qualifiche e la Sprint Race. La domenica sarà il giorno del Gran Premio, dove i migliori piloti della MotoGP si sfideranno per la vittoria. Oltre alla MotoGP, si svolgeranno anche gare delle classi Moto2 e Moto3, offrendo un programma ricco di emozioni.

Biglietti e pacchetti VIP per il GP del Mugello

I biglietti per il GP del Mugello 2025 sono disponibili in diverse opzioni, inclusi abbonamenti per due o tre giorni. I prezzi variano a seconda della tribuna scelta. Ad esempio, i biglietti per la Tribuna Centrale Poltronissima Pit Lane partono da 465,00 €, mentre l’General Admission è disponibile a partire da 165,00 €. Inoltre, sono disponibili pacchetti VIP che offrono esperienze esclusive, come l’accesso al VIP Village e opzioni di soggiorno. I biglietti possono essere acquistati tramite siti web ufficiali come Tickets MotoGP e TicketOne.

Novità nel calendario MotoGP 2025

Il calendario della MotoGP 2025 presenta diverse novità, con un totale di 22 gare. Tra i ritorni più attesi ci sono il Gran Premio d’Argentina e il Gran Premio della Comunità Valenciana, che erano stati cancellati nella scorsa stagione. Inoltre, il Gran Premio della Repubblica Ceca torna dopo quattro anni, mentre il Gran Premio d’Ungheria si svolgerà per la prima volta dal 1992. La stagione inizierà in Thailandia il 2 marzo e si concluderà a Valencia il 15 e 16 novembre.