Valentino Rossi Abbandona il WEC: Scopri il Suo Futuro nelle Corse GT

Valentino Rossi, noto come il Dottore, ha recentemente annunciato la sua non partecipazione al FIA World Endurance Championship nel 2026. Questa notizia, già circolante da tempo, è stata ufficialmente confermata da BMW e dal team WRT, che hanno riorganizzato la loro line-up di piloti per la prossima stagione. Rossi ha corso con la BMW M4 GT3 nelle ultime due stagioni, ma ora sembra pronto a esplorare nuove opportunità.

Il debutto di Rossi nel WEC risale al 2025, quando ha preso il volante della BMW M4 GT3 numero 46. Inizialmente, il Dottore ha ottenuto risultati promettenti, conquistando un podio a Imola nella sua seconda gara e replicando il terzo posto a Fuji. Tuttavia, la sua avventura nel campionato di endurance non è stata priva di ostacoli, con sfide come una penalizzazione che gli ha negato la vittoria a Imola nel 2025 e un problema elettrico a Le Mans durante una qualifica eccezionale.

Il futuro di Valentino Rossi nel motorsport

Nonostante l’uscita dal WEC, il futuro di Valentino Rossi nel motorsport è tutt’altro che incerto. Fonti vicine al pilota di Tavullia suggeriscono che potrebbe tornare a concentrarsi sul GT World Challenge Europe, dove ha già ottenuto tre vittorie. Inoltre, potrebbe partecipare a eventi selezionati dell’Intercontinental GT Challenge, come la tradizionale 12 Ore di Bathurst e la 8 Ore di Indianapolis, competizioni nelle quali ha già dimostrato le sue capacità.

Un legame continuativo con WRT e BMW

Sebbene il Dottore non sarà presente nel WEC nel 2026, la sua associazione con BMW e WRT potrebbe continuare. Secondo recenti dichiarazioni, vi è la possibilità che Rossi partecipi a gare specifiche nel contesto delle GT3, mantenendo vivo il legame con la scuderia belga e il marchio bavarese. Questo approccio potrebbe consentirgli di ridurre l’impegno logistico e di dedicarsi a competizioni che meglio si adattano al suo stile di guida.

Strategie e scelte per il 2026

La decisione di Rossi di allontanarsi dal WEC non rappresenta un passo indietro nella sua carriera, ma piuttosto una scelta strategica. Il pilota ha sempre dimostrato di preferire i campionati di SRO e le gare GT, considerandoli più divertenti e in linea con le sue esigenze. Allo stesso tempo, la sua esperienza nel motorsport gli consente di gestire meglio le sfide tecniche e sportive.

Partecipazione alla 24 Ore di Le Mans

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, non si può escludere la possibilità che Rossi possa partecipare alla 24 Ore di Le Mans tramite invito dell’ACO. Tuttavia, questa eventualità sarà valutata solo dopo aver definito completamente i programmi per le corse GT3. La sua assenza dal WEC nel 2026 è quindi una scelta coerente con il suo percorso attuale, permettendogli di continuare a competere a livelli elevati.

Valentino Rossi si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, scegliendo di concentrarsi su competizioni che lo appassionano e che gli consentono di sfruttare al massimo la sua esperienza. Con il supporto di BMW e WRT, il Dottore mira a continuare a lasciare il segno nel mondo delle corse GT, mantenendo viva la sua leggenda nel motorsport.