Fiat Rilancia la Campagnola con Nuovi SUV in Arrivo nel 2026

La storica casa automobilistica Fiat ha sempre rappresentato un pilastro dell’industria automobilistica italiana, con una lunga lista di modelli che hanno segnato epoche e tendenze. Mentre ci si avvicina al 2026, Fiat si prepara a un rilancio audace, con l’introduzione di due nuovi SUV, la Grizzly e la Panda Fastback, e la proposta del ritorno di un’icona: la Campagnola.

La Campagnola, un fuoristrada leggendario prodotto tra il 1951 e il 1987, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Fiat e del nostro Paese. Questo modello, disponibile sia in versioni civili che militari, rappresenta uno dei successi più duraturi della casa di Torino, evocando un forte senso di nostalgia tra gli appassionati e i collezionisti.

Il revival della Campagnola

La passione per il ritorno della Campagnola ha trovato espressione in un progetto ambizioso concepito da Tommaso D’Amico, un designer che ha creato un render digitale della FIAT Campagnola EXT. Questa reinterpretazione si propone di mantenere lo spirito del modello originale, pur adattandosi alle esigenze moderne. Il nuovo design è caratterizzato da una linea robusta, con proporzioni compatte e un assetto rialzato, elementi indispensabili per affrontare terreni difficili.

Caratteristiche tecniche

La Campagnola EXT è progettata su una piattaforma modulare che offre una vasta gamma di opzioni motoristiche. Gli acquirenti possono scegliere tra un motore turbodiesel 2.2 da 200 cavalli, un potente V6 3.0 a benzina da 260 cavalli o un sistema Mild Hybrid a benzina. Tra le caratteristiche tecniche spiccano la trasmissione integrale 4X4, il riduttore e il differenziale bloccabile, che la rendono ideale per affrontare qualsiasi avventura.

Sebbene il progetto rimanga un sogno e non ci siano attualmente piani concreti per la sua produzione, la Campagnola EXT è un segno tangibile di come la nostalgia possa ispirare innovazione. La sua realizzazione potrebbe rappresentare un ponte tra il passato e il futuro della Fiat.

Novità nel segmento SUV

Accanto a questo sogno, Fiat non dimentica il presente e si prepara a lanciare la Fastback nel 2026. Quest’auto, che si distingue per il suo design moderno e funzionale, promette di sorprendere gli appassionati con un abitacolo innovativo. Le prime immagini rivelano interni che si discostano significativamente da quelli della Grande Panda, con un quadro strumenti digitale e un ampio display per l’infotainment, offrendo un’esperienza utente all’avanguardia.

Dettagli interni e motorizzazioni

La plancia della Fastback è decorata con inserti in effetto pelle e dettagli in plastica lucida, mentre i comandi fisici sono disposti in modo intuitivo. Questo nuovo SUV sarà lungo circa 4,4 metri e si affiancherà alla Grizzly, un modello più classico e squadrato. Entrambi i veicoli condivideranno la stessa piattaforma e una gamma di motori variabili, tra cui un motore 1.2 mild hybrid e numerose opzioni elettriche, con autonomie fino a 400 km.

Queste scelte motoristiche dimostrano l’intento di Fiat di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione, puntando su soluzioni sostenibili e adatte a diverse modalità di guida. La produzione della Fastback avverrà probabilmente nello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, o in Turchia, mentre la Grizzly seguirà una traiettoria simile.

Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per la Fiat, con un mix di tradizione e innovazione. Mentre i sogni di rivedere la Campagnola si intrecciano con l’arrivo di nuovi SUV, il marchio italiano si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, pronto a conquistare il cuore di nuove generazioni di automobilisti.