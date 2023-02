Se non sapete come collegare Android Auto, vi spieghiamo tutti i procedimenti da seguire.

In questa pratica guida vi spiegheremo come collegare Android Auto su una Jeep Renegade, più alcune soluzioni in caso di problematiche. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come collegare Android Auto su Jeep Renegade: la guida completa

Installare Android Auto sul proprio smartphone

Per utilizzare Android Auto su Jeep Renegade è necessario disporre di un dispositivo Android con versione 5.0 Lollipop o più recente. Per ottenere prestazioni ottimali si consiglia Android 6.0 Marshmallow o versione superiore. Se il dispositivo è dotato di sistema operativo Android 9 Pie o precedente, è necessario scaricare prima l’app Android Auto da Google Play Store, altrimenti l’app è integrata.

Se si desidera utilizzare il servizio “Hey Google” con l’Assistente Google sulla Renegade, assicurarsi che la funzione sia abilitata sul dispositivo.

Sul telefono Android, aprire l’app Google. In basso a destra, toccare Altro. Quindi andare su Impostazioni > Voce > Voice Match e attivare Hey Google.

Abilitazione di Android Auto su Renegade

Android Auto deve essere abilitato nelle impostazioni del sistema di infotainment della Renegade se si desidera che si avvii automaticamente quando si collega l’USB. Per abilitare Android Auto, selezionare Applicazioni, quindi Gestione proiezioni. Selezionare la casella accanto a Mirroring dispositivo smartphone.

Jeep Renegade supporta Android Auto che consente di accedere alle applicazioni Android come YouTube Music, Google Maps, Waze e Spotify attraverso lo schermo dell’infotainment del veicolo. È inoltre possibile effettuare telefonate, inviare messaggi o utilizzare la navigazione con comandi vocali grazie all’Assistente Google.

Collegare il telefono alla porta USB della Renegade

Collegare il telefono Android alla porta USB di Jeep Renegade utilizzando un cavo dati USB originale.

Accettare i termini e le condizioni di Android Auto nel veicolo, se presenti. Potrebbe essere richiesto di concedere alcune autorizzazioni all’applicazione Android Auto sul telefono, come la gestione delle chiamate e dei messaggi SMS. Concedere tutte le autorizzazioni richieste.

Dopo pochi secondi Android Auto si avvierà sullo schermo dell’infotainment della Renegade. Se non siete sicuri di quale porta USB supporti Android Auto sulla vostra particolare variante di Renegade, consultate il manuale d’uso del veicolo, oppure provate a collegare il cavo, uno per uno, in tutte le porte USB del cruscotto e della console centrale.

Android Auto non funziona su Jeep Renegade

Se Android Auto non si avvia sulla Renegade quando si collega il cavo USB e non c’è l’icona di Android Auto nell’elenco delle app del sistema di infotainment, ciò può essere dovuto a diversi motivi:

Android Auto è disattivato nelle impostazioni del sistema di infotainment della Renegade.

della Renegade. Android Auto non è installato sul telefono, accertarsi che sia installato e che disponga delle autorizzazioni necessarie.

Il cavo dati USB utilizzato è difettoso o di un’altra marca. Provare un altro cavo, preferibilmente originale.

o di un’altra marca. Provare un altro cavo, preferibilmente originale. La porta USB collegata sulla Renegade non supporta Android Auto. Provare con altre porte USB.

Il problema di Android Auto è dovuto a un’anomalia del software . Provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema di infotainment della Renegade. Inoltre, cancellare i dati e la cache di Android Auto sul telefono andando su Impostazioni > Applicazioni > Android Auto > Memoria.

. Provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema di infotainment della Renegade. Inoltre, cancellare i dati e la cache di Android Auto sul telefono andando su Impostazioni > Applicazioni > Android Auto > Memoria. Il modello di Renegade è vecchio e non supporta Android Auto. Solo i veicoli Jeep Renegade del 2017 e successivi sono compatibili con Android Auto.

Se non si riesce ancora a collegare Android Auto alla Renegade, è necessario far controllare il veicolo da un concessionario Jeep autorizzato.

