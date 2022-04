Dopo aver provato il suv (Kona) e la sportiva (i30N Performance) abbiamo finalmente avuto tra le mani la nuova Hyundai i10 GPL 2022. Ultima arrivata nel segmento i di Hyundai, ha subito messo d’accordo la clientela offrendosi come prodotto completo nelle dotazioni e democratico nel prezzo.

Una citycar multiuso che in molti già possiedono in garage, coadiuvata nella nostra versione, con la bombola a GPL che alleggerisce il pieno al distributore. La analizziamo scoprendo i principali dati tecnici; per le impressioni complete alla guida vi rimandiamo alla prova su strada nel video ufficiale di MotoriMagazine.



Hyundai i10 GPL: design da outsider

Difficile trovare in listino una citycar, soprattutto se economica, che sfoggia linee accattivanti. Il lavoro fatto sulla Hyundai i10, soprattutto nella versione N Line recentemente rilasciata, ha garantito una firma (ottica e stilistica) completamente eterogenea rispetto alle cugine di segmento.

La calandra frontale ampia garantisce dinamicità al muso e il gruppo ottico dedicato, con i fari tondi a esagoni, la rende subito frizzante.

Ottime le 4 maniglie delle portiere vere (non ad angolo) e peccato per l’antenna “analogica” e non a pinna. Salendo di configurazioni si guadagnano badge a contrasto e i cerchi in lega fino a 16 pollici.

Hyundai i10 GPL: dimensioni

Le dimensioni vantano 367 cm di lunghezza, per 168 cm di larghezza con un’altezza complessiva di quasi 1,5 metri. Nulla di nuovo se confrontata con la concorrenza di segmento, anche se siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal passo di 242 cm fondamentale per la stabilità di una citycar.

Il bagagliaio raggiunge i 252 litri di capienza, permettendo in minima parte anche di sopportare dei viaggi in 4 fuori porta. Abbattendo il divanetto posteriore, in configurazione due posti, si raggiungono addirittura i 1.050 litri di carico.

Hyundai i10 GPL: interni ed infotainment

L’abitacolo è stato allestito in modo semplice per valorizzare tutti gli spazi disponibili. Una configurazione matura degli interni che rende vivibile, anche grazie alle 5 porte, l’auto fino a 4 persone comode (5 un bel po’ strette). I materiali sono plasmati, anche tramite effetti tridimensionali che riprendono lo stile degli esterni, per sembrare premium ed evitare scricchiolii tipici delle economiche già provate.

Ottime le poltroncine anteriori che invogliano a viaggiare anche quando i chilometri da percorrere sono tanti e fuori città. Pomello del cambio, tasti e volante (soprattutto nella nostra configurazione top di gamma) sono piacevoli al tatto ed ergonomici.

Tecnologia e connettività Hyundai

Ci aspettavamo, dopo aver provato due ammiraglie del gruppo, una grande discesa in fatto di connettività per la più piccola della squadra; ma la nuova Hyundai i10 GPL non si è fatta mettere in scacco e ha sfoderato invece un comodo schermo touch da 8 pollici, che supera di gran lunga le rivali per tempo di reazione e funzioni disponibili. Il sistema di connettività nativo Bluelink si completa grazie ad Android Auto ed Apple CarPlay con cavo USB sotto alla plancia centrale. Da ammirare anche il cockpit semi-analogico che ricorda tanto le auto premium di qualche anno fa.

Alimentazione a GPL: la scelta vincente

Con 36 litri di benzina e 40 di GPL si fa il pieno completo alla nuova Hyundai i10 GPL. L’alimentazione attualmente più scelta dal mercato per l’enorme risparmio che si ottiene con il carburante più ecologico e notevolmente meno costoso rispetto alla classica senza piombo. Con il GPL si va lontano ed è senza dubbio il passaggio intermedio tra le vetture termiche e le ibride complete. La scelta di Hyundai di evitare un semplice Mild Hybrid per questa vettura l’ha portata ad ottenere più di 600 km di autonomia combinata, incredibile considerando la motorizzazione.

Hyundai i10 GPL: prova su strada

I motori 3 cilindri da 1 litro benzina ci piacciono tantissimo e in questo particolare caso, con l’integrazione del sistema a GPL, ci interessano ancora di più. La guida di Hyundai i10 è fluida e mai noiosa: in città si fa sentire il raggio di sterzata minimo e l’accelerazione iniziale scattante grazie al manuale da 5 rapporti.

Il baricentro ribassato, le ruote abbastanza larghe e l’aerodinamica migliorata le permettono di essere sempre stabile anche in situazioni di rischio dove generalmente le citycar fanno fatica a mostrarsi sicure.

Il lavoro più grande è stato certamente effettuato nell’integrazione degli ADAS. Montati i sistemi di sicurezza alla guida Hyundai SmartSense; che offrono il riconoscimento dei pedoni (con frenata automatica) e il mantenimento della corsia, anche in autostrada, con una precisione notevole. Non abbiamo provato la versione con cambio manuale automatizzato (AT) ma possiamo fortemente consigliarvi il manuale che con la leva corta e una frizione sincera renderà più incisive le manovre a basse e alte velocità. Come ormai da tanto tempo, non fatichiamo a riconoscere la solidità tipica di Hyundai anche alla guida della più piccola in fabbrica.

Hyundai i10 GPL: prezzo e versioni

La nuova Hyundai i10 GPL 2022 ha un costo di partenza di 15.450 euro con l’allestimento Econext Advanced. Una fascia di prezzo che la identifica perfettamente senza però svendere un modello che ci è sembrato davvero solido e completo.

Sono disponibili anche le motorizzazioni solo a benzina che con la configurazione N Line arrivano a toccare i 100 cavalli. Il modello che vedete nella video prova si avvicina al costo della versione a GPL Tech, con 16.850 euro in partenza.