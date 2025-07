La difficile situazione di Maserati e Stellantis nel 2025

Hey amiche! Oggi parliamo di una questione che sta facendo vibrare il cuore di molti appassionati: la crisi di Maserati. 😱 Sì, avete capito bene, il marchio del Tridente sta attraversando acque tempestose e le notizie non sono per niente rassicuranti. Ma cosa sta realmente succedendo? Facciamo un po’ di chiarezza su questa situazione intricata che coinvolge anche Stellantis.

Un crollo vertiginoso delle vendite

Partiamo dai numeri, che parlano chiaro: nel 2025, Maserati ha venduto solo 10.030 veicoli, un vero e proprio crollo del 58,8% rispetto all’anno precedente. 😳 Non è solo una questione di vendite, ma di una riduzione drastica del valore della produzione, che è scesa del 59,6%. Dall’altra parte, i costi sono stati ridotti solo del 38,6%. Il risultato? Una perdita operativa di ben 483,5 milioni. Vi sembra un film dell’orrore? Eppure è la realtà attuale di Maserati.

Stellantis, il colosso automobilistico che ha in mano il marchio, sta tentando di tamponare questa emorragia, ma le domande che ci poniamo sono tante: come affronteranno il crollo dei ricavi? E soprattutto, quali strategie metteranno in atto per risollevare le sorti di Maserati?

La squadra del salvataggio

Ad affrontare questa sfida abbiamo Antonio Filosa, Jean-Philippe Imparato e Santo Ficili. Questi tre stanno cercando di salvare il marchio del Tridente, ma la situazione non è semplice. Stellantis ha già investito 350 milioni nel 2024, portando le riserve a 550 milioni. Ma nel 2025 il patrimonio netto di Maserati è crollato da 543 milioni a soli 173 milioni. Un colpo durissimo!

Inoltre, il 2024 ha visto svalutazioni su attrezzature industriali e impianti per 5,7 milioni, e la cancellazione di modelli come il New Quattroporte e l’MC20 full electric ha sicuramente lasciato il segno. E non parliamo della contrazione del costo del personale del 25%… insomma, un quadro davvero complesso che si inserisce in una crisi più ampia del settore automotive.

Il futuro di Maserati: ottimismo o rassegnazione?

Ora, Stellantis sembra intenzionata a supportare Maserati “dal punto di vista economico e finanziario”. Ma chi è ottimista riguardo a questa situazione? 🤔 Per molti fan del marchio, il futuro è incerto, e mentre la produzione continua a calare – solo 45 unità prodotte a Modena negli ultimi sei mesi, con un calo del 71,9% rispetto al 2024 – l’umore all’interno di Stellantis è sorprendentemente alto.

Ma la vera domanda è: che direzione prenderà Maserati? Sarà in grado di innovare e rivoluzionare il suo approccio per attrarre di nuovo i clienti? Plot twist: potrebbe anche darsi che questa crisi porti a una nuova era di creatività e rinascita per il marchio del Tridente. Chi lo sa? 🤷‍♀️

In conclusione, la crisi di Maserati è un tema caldo che merita di essere seguito. Chi di voi sta vivendo questa situazione con ansia? Cosa ne pensate delle mosse di Stellantis? Fatecelo sapere! 💬✨