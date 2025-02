Preparativi per i test ufficiali

Dopo il tradizionale shakedown che ha visto in azione i collaudatori e i debuttanti, il circuito di Sepang in Malesia si prepara ad accogliere i test ufficiali della MotoGP 2025. Questo evento rappresenta un momento cruciale per i team e i piloti, che avranno l’opportunità di mettere alla prova le loro moto in vista dell’inizio della stagione. I piloti Honda e Yamaha, inseriti nella fascia D per quanto riguarda le concessioni, sono pronti a sfruttare i dati raccolti durante le prove preliminari.

Novità tecniche e piloti da seguire

Tra le principali novità da seguire ci sono i test di Marc Marquez, che per la prima volta salirà in sella alla Ducati ufficiale. Anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, in sella alle Aprilia RSGP25, attireranno l’attenzione degli appassionati. Il Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, ha annunciato l’arrivo di una carena completamente nuova e di un telaio già testato da Bagnaia a Misano. Inoltre, ci saranno aggiornamenti sul forcellone e sull’abbassatore, elementi che potrebbero influenzare le prestazioni della moto.

Curiosità sulle prestazioni delle KTM

Un altro punto di interesse riguarda le KTM, con particolare attenzione alle prestazioni di Pedro Acosta, Maverick Vinales ed Enea Bastianini. Questi piloti hanno dimostrato di avere un buon feeling con il circuito di Sepang, e le aspettative sono alte. I test si svolgeranno mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7, con i piloti che scenderanno in pista dalle ore italiane. Tuttavia, non è prevista alcuna diretta televisiva o streaming, ma FormulaPassion.it seguirà i test con una diretta testuale, fornendo aggiornamenti in tempo reale.