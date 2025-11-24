Ghirelli conquista la vittoria nella Nascar Euro Series Pro per la seconda volta!

Il mondo delle corse automobilistiche ha assistito a un altro capitolo emozionante con la vittoria di Vittorio Ghirelli, pilota originario di Fasano, che si è aggiudicato il suo secondo titolo consecutivo nella Nascar Euro Series Pro. La sua affermazione è avvenuta al Circuit Zolder in Belgio, durante l’ultima gara della stagione, dove ha dimostrato una superiorità indiscutibile.

In una competizione avvincente, Ghirelli ha superato i suoi avversari più diretti, Gianmarco Ercoli e Paul Jouffreau, consolidando la sua posizione di leader nella serie europea. Questo successo è stato il risultato di un lavoro di squadra impeccabile con la sua scuderia, Pk Carsport.

Un finale da incorniciare

Il Circuit Zolder ha ospitato la gara decisiva, diventando così il palcoscenico di un finale che i tifosi non dimenticheranno facilmente. Ghirelli ha dimostrato una conduzione magistrale, tagliando il traguardo con un ampio margine di vantaggio e conquistando così il suo secondo titolo consecutivo. La sua prestazione è stata caratterizzata da una serie di giri veloci e una strategia di gara perfetta che ha messo in evidenza le potenzialità della sua Chevrolet Camaro #24.

Dominio della stagione

Durante la stagione, Ghirelli ha messo in mostra un talento straordinario, riuscendo a ottenere ben cinque vittorie e cinque pole position in dodici gare. Questi risultati hanno confermato il suo status di pilota d’élite nella competizione Nascar Euro Series. La sua squadra, Pk Carsport, ha costantemente migliorato le prestazioni della vettura, rispondendo efficacemente alla pressione dei rivali.

Le vittorie non sono mancate: dopo un avvio promettente con due trionfi nella fase regolare, Ghirelli ha continuato a brillare nei Playoff, aggiudicandosi altre tre gare. Questo percorso vincente ha dimostrato che la combinazione tra Ghirelli e la sua squadra è stata la migliore nella divisione PRO, un risultato che si è concretizzato per il secondo anno consecutivo.

Le parole del campione

Nonostante i successi, Ghirelli è rimasto umile e grato nei confronti del suo team. “Questa è una prestazione straordinaria! Non posso ringraziare abbastanza la mia squadra PK Carsport, sono davvero incredibili. Sono così felice, all’inizio è stato così difficile ma ce l’abbiamo fatta. Ora è il momento di festeggiare con i miei ragazzi!” ha dichiarato il pilota dopo la vittoria.

Con questo titolo, Ghirelli non solo si afferma nel panorama delle corse europee, ma diventa anche un simbolo di determinazione e talento per le nuove generazioni di piloti. La sua storia è una testimonianza di come la passione e il lavoro di squadra possano portare a realizzare sogni e obiettivi ambiziosi.

Prospettive future

Guardando al futuro, il pilota fasanese ha già in mente nuovi obiettivi, con la volontà di continuare a competere ad altissimi livelli. La sua esperienza nella Nascar Euro Series lo ha reso un punto di riferimento per molti, e il suo impegno costante nel miglioramento personale e della squadra promette ulteriori successi. I tifosi sono in attesa di scoprire quali nuove sfide affronterà il loro beniamino nel prossimo campionato.