Mole Urbana Torpedo: il quadriciclo elettrico compatto per uso urbano

La Mole Urbana Torpedo emerge come una proposta singolare nel panorama dei quadricicli a batteria: misura appena 3,30 metri ma può ospitare fino a quattro persone, giocando sul contrasto tra dimensioni ultracompatte e un carattere quasi avventuroso. Progettata da Umberto Palermo, la Torpedo si posiziona a metà strada tra una city car estremamente ridotta e un oggetto di design con richiami fuoristrada, grazie a soluzioni estetiche e funzionali che puntano sulla riconoscibilità.

La vettura nasce come parte dell’ecosistema Mole Urbana, un progetto italiano che mira a ripensare la mobilità dei centri abitati con mezzi elettrici pensati per l’uso quotidiano. L’approccio è orientato alla versatilità: la Torpedo è stata inizialmente concepita come veicolo aperto a due posti, ma l’evoluzione del concept ha portato a configurazioni più utili e modulari, fino alla versione a quattro posti.

Origini e filosofia del progetto

Dietro la Torpedo c’è l’intento di sfidare convenzioni consolidate del segmento: il progetto predilige una architettura modulare che permette adattamenti tra modelli diversi, mantenendo una base tecnica comune. Questa scelta favorisce economie di scala e la possibilità di offrire all’utente soluzioni mirate, come la variante a tre posti. Il risultato è un veicolo che vuole essere funzionale in città ma capace di distinguersi per il linguaggio estetico, con un carattere che invita all’esplorazione urbana oltre la semplice mobilità pendolare.

Dove nasce l’idea

L’ispirazione al design trae forza dall’accostamento di elementi tipici delle moto e delle piccole SUV: la ruota di scorta esterna, il bagagliaio a vista in stile motociclistico e le protezioni laterali in plastica morbida enfatizzano un aspetto robusto. Le ruote generose e le proporzioni compatte, unite a dettagli studiati, creano un’immagine che non rinuncia a personalità pur restando pratica. È un disegno che parla a chi cerca un veicolo compatto ma con una forte identità visiva.

Spazi interni e stile

All’interno la Torpedo adotta una filosofia essenziale: la plancia è ridotta ai comandi indispensabili e integra un display orizzontale che concentra le informazioni principali. Il layout interno sfrutta l’altezza da terra contenuta e un’organizzazione intelligente degli spazi per offrire quattro sedili singoli rifiniti in pelle, ciascuno con poggiatesta integrato. Il livello di comfort è sorprendente per la categoria, con finiture curate e una sensazione di solidità che valorizza ogni chilometro in città.

Configurazioni dei posti

La flessibilità è uno dei punti di forza: oltre alla versione a quattro posti, è prevista la possibilità di scegliere una configurazione a tre posti, pensata per chi privilegia il carico o vuole una disposizione interna più modulare. La presenza di sedili singoli facilita l’accesso e la personalizzazione degli allestimenti, mentre il bagagliaio esterno e soluzioni pratiche di stivaggio rendono la Torpedo funzionale anche per brevi trasferimenti fuori città.

Telaio, propulsione e prezzo

Sotto la carrozzeria la macchina poggia su una piattaforma modulare condivisa con gli altri modelli della gamma: il telaio è realizzato in acciaio inox per un equilibrio tra robustezza e leggerezza, e il peso totale si aggira intorno ai 480 kg, fattore che incide positivamente sull’efficienza. Le sospensioni sono indipendenti e il sistema frenante adotta dischi su tutte le ruote, soluzioni che non sono scontate nel mondo dei quadricicli e che migliorano la dinamica e la sicurezza.

La propulsione è affidata a un motore elettrico alimentato da batterie litio-ferro-fosfato da 17 kWh, con ricarica possibile fino a 22 kW. Questi numeri collocano la Torpedo in una fascia pensata per l’uso urbano e periurbano, privilegiando autonomia e tempi di ricarica rapidi rispetto alle esigenze di lungo raggio. I prezzi non sono stati ancora ufficializzati, ma le stime indicano un listino di partenza intorno ai 15.000 euro, posizionandola poco oltre le alternative tradizionali del segmento.

Conclusione

La Mole Urbana Torpedo si presenta quindi come una risposta originale alla domanda di mobilità cittadina: un veicolo compatto, elettrico e caratterizzato da soluzioni tecniche e stilistiche non convenzionali. Con la sua versatilità, l’approccio modulare e dettagli che richiamano il mondo delle due ruote e dei piccoli SUV, la Torpedo vuole offrire un’alternativa per chi desidera muoversi in città con stile senza rinunciare alla praticità.