Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing: Strategia e Obiettivi per il 2026

Il team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing svela un roster di piloti talentuosi e promettenti per la nuova stagione, pronto a conquistare successi e traguardi nel mondo delle corse.

La competizione nel mondo del motocross si appresta a infiammarsi con l’annuncio ufficiale del team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing. Questo team parteciperà alla stagione 2026 del campionato SMX con un gruppo di cinque piloti altamente qualificati. La squadra è pronta ad affrontare le sfide sia nel Supercross che nel Pro Motocross, coprendo un totale di 28 gare nella stagione regolare.

Il roster del team: piloti di esperienza e giovani talenti

Alla guida della squadra figurano i veterani Malcolm Stewart e RJ Hampshire, entrambi attivi nella classe 450. Stewart, che ha 33 anni, è un pilota esperto con un podio già conquistato nella sua carriera, tra cui una vittoria significativa a Tampa, Florida, nel 2025. La sua determinazione è evidente e ha manifestato entusiasmo per la continuazione della sua avventura con il team: “È davvero emozionante tornare con Rockstar Energy Husqvarna per il 2026. Non vedo l’ora di creare nuovi ricordi con questa squadra.”

Malcolm Stewart: un pilota da tenere d’occhio

Stewart è all’inizio del suo quinto anno con la Husqvarna FC 450 Factory Edition e intende migliorare ulteriormente le sue prestazioni, dopo aver concluso il campionato al quarto posto con tre podi. La sua esperienza si rivelerà fondamentale per guidare i giovani talenti del team.

RJ Hampshire: una nuova sfida nella classe 450

RJ Hampshire, pilota di 29 anni, si prepara a competere nella classe 450 a tempo pieno. Dopo aver dimostrato il proprio valore nella categoria 250MX, dove ha ottenuto un podio a Ironman MX, Hampshire è determinato a intraprendere questa nuova avventura. Il pilota ha dichiarato: “Non vedo l’ora di gareggiare in Supercross con la 450. È un nuovo inizio per me.”

I giovani talenti del team

Oltre ai piloti esperti, il roster include anche tre giovani promettenti: Ryder DiFrancesco, Casey Cochran e Daxton Bennick, tutti equipaggiati con la Husqvarna FC 250 Factory Edition. DiFrancesco ha mostrato un potenziale significativo durante la stagione, guidando per diverse tornate nel campionato SMX e ora è pronto a capitalizzare quell’esperienza. Le migliorie apportate nella scorsa stagione contribuiranno ai progressi in questa nuova annata, ha dichiarato DiFrancesco.

Casey Cochran: il ritorno dopo un infortunio

Cochran, che ha debuttato nel professionismo con il team Rockstar, tornerà dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio. Sono entusiasta di essere di nuovo con Rockstar Energy Husqvarna. Ho già familiarità con la squadra e non vedo l’ora di tornare in pista, ha affermato.

Daxton Bennick: un nuovo arrivo con esperienza

Bennick, 19 anni, porta con sé una solida esperienza acquisita durante la sua carriera amatoriale. Già vincitore di due podi nella categoria 250SX, è pronto a dimostrare il proprio valore nella squadra. «Mi trovo molto bene con la moto e con il team. Siamo pronti a lavorare insieme per migliorare,» ha dichiarato Bennick.

Preparativi e aspettative per la stagione 2026

La squadra, sotto la guida di Nathan Ramsey e con il supporto di Sean Murphy, si prepara per una stagione ricca di sfide e opportunità. Ramsey ha espresso grande fiducia nel team: «Con Malcolm e RJ alla guida, abbiamo la possibilità di lottare per il campionato. I giovani piloti hanno il potenziale per diventare contendenti per il podio e per i titoli maggiori. È fondamentale che ci prepariamo bene per fare un’ottima figura nel 2026.»

Il team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing combina esperienza e gioventù, preparandosi a dare il massimo nelle competizioni che si svolgeranno tra gennaio e settembre 2026. La stagione si preannuncia ricca di intensità e passione, promettendo grandi emozioni per i fan.