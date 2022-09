Test drive nuova Dacia Jogger a GPL: prezzo, dimensioni e come si guida

Grazie alla nuova piattaforma CMF-B, la stessa usata per altri modelli dell’alleanza Renault, nasce la nuova Dacia Jogger. Una familiare economica, ma non cheap, che unisce i comfort per la vita quotidiana con delle soluzioni pensate appositamente per il lavoro.

Un modello che per noi avrà un sicuro successo, vista anche l’attuale scarsità di soluzioni a buon mercato nel segmento delle station-wagon. L’abbiamo provata per voi nel video test drive ufficiale di Motorimagazine.



Nuova Dacia Jogger: esterni e dimensioni

Il design di nuova Dacia Jogger si ispira alle forme moderne di suv e familiari; ci sono numerosi dettagli stilistici che riescono ad impreziosirla senza però strafare con la fantasia. 454 cm di lunghezza, per 178 cm di larghezza con un’altezza totale che di poco supera gli 1,6 metri. Dimensioni non compatte ma nemmeno esagerate, con una grandissima attenzione in soluzioni intelligenti come l’angolo rialzato della cabina anteriore, per garantire più spazio nei sedili posteriori.

Dacia Jogger: baule e 7 posti

Il punto di forza è certamente nella possibilità di configurarla con 7 posti, come quella nella nostra video recensione, e nel bagagliaio enorme che ospita fino a 1.819 litri di valigie e materiali. Numerosissime configurazioni possibili con l’abbattimento parziale di tutte le tre file di sedili, rendono la Jogger molto più versatili di altre concorrenti “da lavoro”.

Dacia Jogger a GPL: come si guida

Nella nostra prova abbiamo potuto apprezzare la versatilità della nuova Dacia Jogger a GPL. L’alimentazione ibrida termica è attualmente quella più conveniente sul mercato per consumi e autonomia. Sono oltre 1.000 i chilometri percorribili con il pieno (benzina + GPL), che garantiscono al motore ECO-G ben 100 cavalli di potenza. In futuro è stata promessa la versione ibrida-elettrica, sempre su base E-Tech Renault, con la motorizzazione cardine da 1,6 L benzina già ultra testata su altri modelli del gruppo.

Test drive Dacia Jogger

La Jogger si guida discretamente bene, sia in città che in percorsi extra-urbani o strade bianche. Il cambio e la frizione non sono la sua punta di diamante; compensa però la piattaforma morbida e ben fatta che restituisce comfort in autostrada e alle velocità costanti. In città il volante ampio e diretto la fa sembrare più compatta con una sterzata rapida anche nei cambi di direzione. L’ecosistema Jogger si amplifica con gli assistenti di posteggio e degli angoli ciechi per una vita a bordo di qualità e rilassata. Per tutte le impressioni alla guida vi rimandiamo al video test drive ufficiale proprio di questo modello.

Prezzo e allestimenti

La nuova Dacia Jogger, con 5 posti e la motorizzazione a benzina, parte da 16.800 euro nell’allestimento base Essential. L’allestimento Extreme Up che avete visto in prova, completo di quasi tutti gli optional, la motorizzazione ibrida a GPL e i 7 posti, ha invece un costo che sfiora i 20.500 euro.