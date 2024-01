Dacia Duster 2022: prezzo, interni e dimensioni

Scopriamo assieme prezzo, interni e dimensioni della Dacia Duster 2022, il SUV per la città e per le gite fuori porta

La Dacia Duster è stato uno dei modelli più innovativi. La fascia di prezzo, poi, l’ha fatto divenire una delle auto più vendute, per chi è alla ricerca di un SUV (Sport Utility Vehicle) per la città e per le gite fuori porta. L’azienda ha rinnovato il suo modello di punta. Scopriamo assieme prezzo, interni e dimensioni della Dacia Duster 2022.

Dacia Duster 2022: il prezzo è ancora il cavallo di battaglia

Prima di addentrarci nelle novità e i dettagli della Dacia Duster 2022 riconfermiamo ciò che è il punto forte: il prezzo. È riconfermata l’unione di una buona qualità mista a un costo abbordabile. La Dacia Duster 2022 parte dal costo di 13.650 euro con la sua versione base (denominata Access), proseguendo (a pari passo con gli accessori ed altri dettagli in aggiunta) con gli altri modelli: la Dacia Duster Essential (al costo di 15.650 euro) e la versione Comfort (17.450 euro). Per chi vuole aggiungere del “lusso” la Dacia Duster è disponibile in versione Prestige e Prestige Up (rispettivamente al costo di 18.350 e 19.150 euro). Il top di gamma è comunque la Extreme (quasi 6.000 euro in più della versione base, al costo di 19.550 euro).

Gli interni della Dacia Duster (e qualche chicca tecnologica)

Gli aggiornamenti della Dacia Duster coinvolgono, tra le altre parti, anche gli interni. Nello specifico sono cambiati i sedili. Qui, si sono scelte sedute ancor più comode ma soprattutto ergonomiche, migliorando anche il piacere alla guida. Ad aggiungersi all’allestimento interno è il bracciolo dalla capienza di circa un litro. Inoltre sono state aumentate le prese USB ed è possibile scorrere indietro il bracciolo. Un’auto moderna necessità della tecnologia più innovativa e la Dacia Duster non è da meno con l’introduzione di un nuovo sistema infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay con schermo da otto pollici. A migliorare il comfort si aggiungono anche dei nuovi poggiatesta dal design simile a quelli della Sandero e Logan.

Dacia Duster 2022: dimensioni

Le dimensioni della Dacia Duster sono in linea con quelle degli altri Suv appartenenti al segmento C del mercato. La lunghezza di 4 metri e 34 centimetri, la larghezza di 1 metro e 80 centimetri e l’altezza di 1 metro e 69 centimetri garantiscono una buona abitabilità interna con dimensioni esterne tutt’altro che esagerate. La forma squadrata del vano bagagli consente alla Dacia Duster di offrire un’ottima capacità di carico che va dai 445 litri ai 1.478 litri, ribaltando il divanetto posteriore.