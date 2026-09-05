Citroën Saxo: Le Serie Speciali che Hanno Fatto la Storia

La Citroën Saxo ha lasciato un segno indelebile nel panorama automobilistico europeo grazie alle sue numerose edizioni speciali. Ogni modello, con le sue caratteristiche uniche, ha saputo conquistare il cuore degli appassionati. Dalle collaborazioni con marchi sportivi alle versioni eleganti e raffinate, la Saxo ha offerto una gamma di opzioni che hanno soddisfatto ogni esigenza.

Questo articolo esplora le serie speciali più iconiche della Saxo, evidenziando i dettagli che le hanno rese così speciali. Dalle motorizzazioni ai colori esclusivi, ogni edizione ha una storia da raccontare.

Le Prime Edizioni: Audace e Athena

La Audace lanciata nel 1996 è stata la prima edizione speciale della Saxo, riservata al mercato francese. Disponibile in cinque colori metallizzati e in un rosso esclusivo chiamato Inferno questa versione ha introdotto il logo identificativo sulla parte anteriore delle modanature laterali. Gli interni erano caratterizzati dal tessuto Lanka abbinato alla carrozzeria, e da dettagli specifici come il pomello e la cuffia del cambio. L’unico motore disponibile era l’1.1i benzina con una potenza di 60 CV.

L’anno successivo, nel 1997 è stata introdotta l’Athena una versione elegante destinata a chi cercava comfort e finiture di qualità. Disponibile in quattro colori, tra cui il grigio Quarzo metallizzato e il verde Véga metallizzato, l’Athena offriva interni con tessuto Wimblay abbinato all’Alcantara grigia. Le opzioni di motore includevano l’1.1i da 60 CV e l’1.4i da 75 CV oltre al diesel 1.5 da 58 cavalli.

Collaborazioni Esclusive: Donnay e K-Way

La Saxo ha stretto collaborazioni con marchi sportivi, dando vita a edizioni uniche e riconoscibili. La Donnay del 1997 è il frutto della collaborazione con il marchio belga specializzato in articoli sportivi per il tennis. Disponibile solo in Belgio, questa edizione era caratterizzata da una striscia adesiva rossa lungo le fiancate e dal logo Donnay posizionato sulla leva di apertura del cassetto portaoggetti. Gli interni erano esclusivi, con tessuti dedicati e accessori sportivi in omaggio.

Nel 1998 la Saxo ha collaborato con K-Way trasferendo sull’auto i colori vivaci e lo spirito informale del celebre marchio di giacche impermeabili. Disponibile in Francia, questa edizione era riconoscibile per le grafiche dedicate e il logo K-Way sulla fiancata. Gli interni erano colorati con selleria esclusiva Poliko e la dotazione includeva servosterzo, chiusura centralizzata e autoradio. Oggi è una delle serie speciali più ricercate dagli appassionati.

Le Edizioni Finali: Tattoo e Luxia

La Tattoo prodotta nel 2003 è stata una delle ultime edizioni speciali della Saxo. Riservata al mercato italiano, questa versione permetteva ai clienti di personalizzare la propria auto scegliendo tra cinque design sotto forma di grafiche adesive. Disponibile solo in bianco e con il motore diesel 1.5 da 58 CV la Tattoo è diventata una delle versioni più ambite dai collezionisti.

La Luxia prodotta nel 2002 rappresenta la declinazione più elegante della Saxo. Disponibile in vari mercati europei, questa edizione offriva paraurti e modanature laterali in tinta con la carrozzeria e climatizzatore di serie. Gli interni erano caratterizzati da rivestimenti di velluto standard e uno stereo con lettore CD. Disponibile in tre colori, tra cui il Grigio Alluminio Metallizzato e il Blu Grand Pavois Metallizzato, la Luxia ha saputo conquistare una clientela più adulta e attenta alle finiture.