Dalla California agli schermi: la storia della Porsche 356 Speedster

Dalla California agli schermi di Hollywood, la Porsche 356 Speedster ha conquistato il mondo con il suo stile unico e la sua presenza in film iconici come Top Gun.

La Porsche 356 Speedster è molto più di un’auto: è un simbolo di libertà e avventura, un’icona che ha saputo conquistare sia le strade che gli schermi cinematografici. La sua storia inizia negli anni ’50, quando un visionario importatore newyorkese, Max Hoffmann, intuì il potenziale della Porsche negli Stati Uniti.

Hoffmann capì che il mercato americano cercava un’auto più semplice, leggera e accessibile. La risposta arrivò nell’autunno del 1954 con la 356 1500 Speedster, un modello che eliminava ogni superfluo per offrire un’esperienza di guida pura e coinvolgente. Con un parabrezza ribassato, una capote d’emergenza e un abitacolo essenziale, la Speedster divenne rapidamente un successo, conquistando la California e le piste di tutto il paese.

La Speedster di Top Gun: una replica perfetta

La Porsche 356 Speedster ha trovato un posto speciale nel cuore degli appassionati di cinema grazie alla sua apparizione in Top Gun. Tuttavia, la Speedster utilizzata nel film non era originale, ma una replica realizzata dall’azienda canadese Intermeccanica, fondata da Frank e Paula Reisner. La scelta di utilizzare una replica invece di un esemplare originale fu dettata da ragioni pratiche: nel 1986, una vera Speedster era già diventata un’auto d’epoca di valore, e metterne una a rischio durante le riprese avrebbe comportato costi assicurativi proibitivi.

Curiosamente, l’idea di creare repliche della 356 Speedster nacque a San Diego, dove Frank Reisner passava ogni giorno davanti a un concessionario pieno di 356. La replica utilizzata nel film era costruita su un telaio e motore Volkswagen Maggiolino, con una carrozzeria in vetroresina. Un dettaglio interessante per i cinefili: in una delle scene, i tergicristalli sembrano assenti, mentre nei primi piani ricompaiono miracolosamente.

Il legame tra Porsche e Top Gun: una tradizione che continua

Il rapporto tra Porsche e Top Gun non si è fermato al primo film. Nel sequel Top Gun: Maverick uscito nel 2026, la tradizione è stata affidata a una 911 S del 1973, guidata dal personaggio di Penny Benjamin, interpretato da Jennifer Connelly. A differenza della Speedster di Top Gun, questa volta si trattava di un esemplare autentico, prestato alla produzione dal collezionista di San Diego Nick Psyllos. La stessa Connelly si è messa al volante della 911 durante le riprese, rendendo la presenza della Porsche ancora più autentica.

Quarant’anni dopo l’uscita di Top Gun, la Porsche 356 Speedster è riuscita a fare ciò che solo poche automobili possono vantare: entrare nell’immaginario collettivo al pari dei protagonisti del film. La sua silhouette evoca le strade assolate della California, la storia d’amore tra Maverick e Charlie e quell’atmosfera irripetibile degli anni ’80. Non importa che non fosse autentica: nessuno all’epoca se n’era accorto. Perché, come accade alle vere icone, ciò che conta è il ricordo che si lascia e quella piccola spider nata per conquistare l’America è riuscita, grazie al cinema, a conquistare anche un posto nella storia della cultura pop.