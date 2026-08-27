Toyota HiAce 4×4: la trasformazione estrema di Headspace Campers

Quando si parla di veicoli da fuoristrada, il nome Toyota è spesso associato al Land Cruiser 70 Series. Tuttavia, l’azienda australiana Headspace Campers ha scelto una strada diversa, trasformando un furgone commerciale Toyota HiAce in un veicolo da avventura capace di affrontare qualsiasi terreno.

La trasformazione è iniziata con un Toyota HiAce LWB a trazione posteriore, convertito in un veicolo a trazione integrale con un caso di trasferimento del Land Cruiser 200 Series ingranaggi a bassa velocità e differenziali a bloccaggio pneumatico. Il risultato è un veicolo con un’altezza da terra di 300 mm (11,8 pollici) superiore a qualsiasi Land Cruiser di serie.

Specifiche tecniche e prestazioni

Per migliorare ulteriormente le prestazioni fuoristrada, il team ha installato una sospensione pesante con ammortizzatori a serbatoio remoto regolabili e pneumatici Toyo Open Country Mud Terrain da 35 pollici montati su cerchi da 16 pollici. Il veicolo è stato dotato di paraurti in acciaio, un snorkel, piastre di protezione, un verricello pesante, un portaruota di scorta doppio, scalini laterali elettronici, tendalini laterali e un tetto pop-up con portapacchi.

Il motore originale, un turbodiesel da 2,8 litri con 174 CV e 450 Nm di coppia, è rimasto inalterato. Il veicolo ha una capacità di carico di 1.500-1.600 kg e una capacità di traino di 1.700 kg.

Spazi interni e comfort

Dove il HiAce si distingue dai tradizionali veicoli fuoristrada è negli spazi interni. Con una lunghezza del vano di carico di 2.740 mm (107,9 pollici) e un volume di carico di 6.200 litri (219 piedi cubici) il furgone supera praticamente qualsiasi SUV.

Gli spazi aggiuntivi hanno permesso di installare una doccia interna con sistema di acqua calda, un salotto convertibile con area di seduta che si trasforma in un letto, e una cucina estraibile ben attrezzata con piano cottura a induzione doppio, lavello, frigorifero e altro ancora.

Il tetto pop-up in alluminio, azionato elettricamente, aggiunge un secondo spazio per dormire con un letto di 1.450 mm (57,1 pollici) di larghezza e 2.100 mm (82,7 pollici) di lunghezza, dotato di materasso in memory foam, altezza interna generosa, finestre in tela, soffitto in legno con illuminazione a LED integrata, porte USB e tasche di stoccaggio.

Sistema elettrico e autonomia

Per garantire l’autonomia necessaria senza l’uso di un generatore, il camper è dotato di un’impianto elettrico a 48V con una batteria al litio da 200 Ah. Questo sistema permette di utilizzare contemporaneamente due friggifritti ad aria, cottura a induzione, frigorifero e condizionatore d’aria a split.

Il veicolo è dotato di serbatoi dell’acqua sotto il pianale e serbatoi del carburante a lungo raggio con una capacità totale di 275 litri (72,6 galloni USA) di diesel.

Prezzi e disponibilità

Headspace Campers offre due pacchetti per la conversione del camper HiAce. Il pacchetto standard costa AU$ 18.950 (US$ 13.600) mentre il pacchetto premium costa AU$ 27.590 (US$ 19.800) prima dei costi di ingegneria e installazione.

Per ottenere la postura e le prestazioni fuoristrada, sarà necessario pagare un extra per la conversione a trazione integrale, la sospensione potenziata e gli pneumatici da 35 pollici. Il prezzo di partenza di un Toyota HiAce LWB in Australia è di AU$ 56.395 (US$ 40.500) il che significa che il veicolo mostrato nella foto supera facilmente le sei cifre.

Headspace Campers ha annunciato che presenterà presto una nuova costruzione HiAce 4×4 con una carrozzeria ancora più lunga.