Novità auto settembre 2026: elettriche, restyling e offerte imperdibili

Dopo la pausa estiva, il mercato automobilistico italiano è pronto a ripartire con una serie di novità che prometteranno di rivoluzionare il settore. Settembre 2026 si preannuncia come un mese ricco di debutti, con modelli completamente nuovi, aggiornamenti e importanti novità nel campo delle auto elettriche.

Tra le protagoniste ci sono la nuova Audi Q7 la BMW i3 e la Volkswagen ID.Polo che porta il nome di una delle utilitarie più conosciute della casa tedesca nel mondo delle auto a batteria. Non mancano proposte compatte come la Skoda Epiq e le nuove elettriche di Leapmotor oltre ad alcuni restyling destinati a rinnovare modelli già presenti sul mercato italiano.

Le novità più attese

La Audi Q7 si presenta con una nuova silhouette, leggermente più corta e più alta, disponibile con cinque, sei o sette posti. Al lancio è disponibile la 3.0 V6 diesel mild hybrid, con 245 o 299 CV; più avanti arriveranno anche la plug-in e la 3.0 V6 a benzina. Le varianti più complete includono il retrotreno sterzante e le sospensioni pneumatiche di serie, mentre i fanali possono proiettare messaggi e gli indicatori di direzione vengono visualizzati sul suolo. Prezzi da 87.150 euro.

La BMW i3 è una vettura completamente nuova, con una piattaforma dedicata e soluzioni innovative destinate ad arrivare anche sulla gamma tradizionale della casa di Monaco. Nell’abitacolo l’elemento più peculiare è la fascia informativa che corre alla base del parabrezza, da un montante all’altro, che sostituisce il tradizionale cruscotto. Il lancio avviene con la versione 50 xDrive, con due motori e 469 CV, distribuiti sulle quattro ruote motrici, per un’autonomia dichiarata di 900 km. Prezzi da 64.750 euro.

Le elettriche cinesi in arrivo

La Leapmotor B03X è una crossover compatta elettrica lunga 427 cm. La carrozzeria mette in mostra linee morbide e tondeggianti, mentre all’interno la configurazione flessibile dei sedili, il piano di carico piatto e diverse soluzioni di stivaggio promettono tanta versatilità. La batteria al litio-ferro-fosfato è proposta in due capacità: 39,8 kWh, per un’autonomia dichiarata di 292 km, oppure 53 kWh, che porta il range massimo a 382 km con una singola ricarica.

La Leapmotor B05 è la prima vettura media della casa cinese. Solo elettrica, ha proporzioni sportive ispirate alla coupé, da cui riprende anche i finestrini delle portiere senza cornice. Gli interni adottano forme semplici ed essenziali e la percezione di qualità è discreta: i rivestimenti delle portiere sono morbidi, mentre le plastiche della plancia e della parte bassa dell’abitacolo risultano rigide. Il motore elettrico posteriore da 218 CV muove le ruote posteriori ed è alimentato da una batteria di 56,2 oppure di 67,1 kWh, a seconda della versione.

Le offerte da non perdere

Con il bonus PNRR per le auto elettriche chiuso il 30 giugno 2026, i concessionari stanno offrendo promozioni molto vantaggiose. È importante chiedere sempre quattro cifre separate: lo sconto secco sul prezzo di listino, il valore riconosciuto alla tua permuta, il TAEG del finanziamento e l’eventuale valore futuro garantito. Una promozione che regala 4.000 euro di sconto e li recupera con un TAEG al 9% e una permuta sottovalutata di 1.500 euro non è un affare. Il costo vero è la somma, e la somma va letta sul contratto.

Dall’11 al 13 settembre il centro di Torino ospita la terza edizione del Salone Auto Torino, con oltre 40 marchi attesi tra piazza Castello e i Giardini dei Musei Reali. Ingresso gratuito, senza biglietto e senza registrazione. I test drive si prenotano ai Giardini Reali, in corso San Maurizio, e si guidano su strada aperta con gli istruttori delle Case. Per chi deve cambiare auto è l’occasione più concreta dell’autunno: in mezza giornata sali su modelli di marchi diversi che altrimenti richiederebbero cinque appuntamenti in cinque concessionarie.