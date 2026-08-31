Suzuki Swift: storia, generazioni e caratteristiche dalla nascita a oggi

Dalla prima apparizione come Cultus al debutto europeo delle ultime generazioni, la Suzuki Swift ha cambiato pelle restando fedele al suo DNA compatto e agile

Nata come risposta compatta e leggera alle esigenze urbane, la Suzuki Swift ha percorso una lunga strada dal 1983, attraversando più generazioni, mercati e alleanze industriali. Dalla presentazione come Cultus fino ai modelli costruiti su piattaforme alleggerite, questa utilitaria ha saputo evolversi senza snaturarsi, rimanendo un riferimento tra le city car globali. Nel tempo ha cambiato look, tecnologie e mercati di riferimento, pur mantenendo un’attenzione costante a peso contenutoversatilità e efficienza.

Ripercorrere la storia della Swift significa osservare un catalogo di varianti di carrozzeria, motorizzazioni e soluzioni tecniche adattate ai diversi contesti geografici: dai marchi con cui è stata venduta in joint venture alle versioni dedicate, passando per piattaforme condivise e allestimenti sportivi. Ecco come si è sviluppata, generazione dopo generazione, tra TokyoEuropa e mercati emergenti.

Dalle origini come Cultus alle tre prime generazioni (1983-2004)

La storia parte al Salone di Tokyo del 1983, quando la Swift debutta con il nome Suzuki Cultus. La prima generazione, pensata per i mercati americaniasiatici e australiani si distingue per un ventaglio inedito di carrozzerie: 3, 4 e 5 porte, oltre alla cabriolet a 2 porte. Grazie ad accordi con General Motors lo stesso progetto viene commercializzato con più marchi: Chevrolet SprintHolden BarinaPontiac FireflyGeo Metro oltre alle versioni Maruti e Pak. Le opzioni tecniche includono motori da 1,0 e 1,3 litri con trasmissioni manuali e automatiche rispettivamente a 5 e 4 rapporti.

La terza serie commercializzata tra 1994 e 2004 ripropone la tripla offerta di 3 e 5 porte e cabriolet ma in Italia arriva soltanto la 3 porte (la 5 porte viene riservata alla rivale Subaru Justy). L’auto misura 3,75 m in lunghezza, 1,59 m in larghezza e 1,35 m in altezza, con un serbatoio da 40 litri e un bagagliaio da 290 litri. Le prestazioni dichiarate parlano di 150 km/h di velocità massima e consumi medi intorno a 18,2 km/l. Tra gli optional spiccano climatizzatore manuale e vernice metallizzata con cambio manuale a 5 marce. Anche in questa fase, la Swift continua a essere proposta con i brand del gruppo GM.

La svolta del 2004: nuova piattaforma, fine dei badge sharing e varianti per i mercati

La quarta generazione arriva nel 2004 preceduta dal concept Suzuki S2 una coupé-cabriolet con tetto metallico ripiegabile. Le consegne in Italia partono nell’aprile dell’anno successivo. La vettura cambia impostazione: è leggermente più corta ma con interni più moderni, ampi e meglio assemblati. Finiscono gli accordi con GM per la produzione multi-brand e, Restano attive le joint venture con Maruti e Pak per la produzione rispettivamente a Gurgaon (India) e Chongqing (Cina), mentre le versioni per il Giappone (Hamamatsu) si distinguono per paraurti anteriori più arrotondati.

Le varianti includono 3 e 5 porte con la berlina 4 porte aggiunta dopo due anni, non destinata all’Europa. La Swift viene costruita su una nuova piattaforma che servirà anche per Splash e Agila (seconda serie) nel 2008 con produzione europea a Esztergom (Ungheria). Per l’India dal 2007 le versioni sono simili ma con maggiore altezza da terra e il nome Maruti Swift Dzire. In Italia la 3 porte arriva nel 2006 affiancata dalla Swift Sport con motore 1.6 VVT e paraurti dedicati (più 7 cm in lunghezza), e dalla versione 4×4 con 1.3 16V benzina a 5 porte. Grazie a un accordo con FIAT è disponibile in Europa il diesel 1.3 Multijet 16V con filtro antiparticolato opzionale.

Motori, trasmissioni e alimentazioni speciali nella quarta serie

La gamma italiana comprende due benzina VVT (1.3 e 1.6) e un diesel di origine FIAT da 69 CV poi portato a 75 CV. In Europa si aggiungono due benzina da 1,2 e 1,5 litri con rispettivamente 88 e 102 CV. La 1,2 è abbinata a CVT la 1,5 a manuale a 5 marce o a automatica a 4. Dal 2007 arriva una trasmissione robotizzata a 5 rapporti con il 1.3 16V benzina e carrozzeria 5 porte. Nel 2009 debutta la versione bi-fuel con impianto GPL abbinato al 1.3 16V da 92 CV ampliando l’offerta verso soluzioni più economiche e a minor impatto.

Quinta e sesta generazione: sicurezza, restyling e piattaforma Heartect (2010-2017)

La quinta serie viene presentata al Salone di Parigi con immagini e dettagli tecnici diffusi agli inizi di settembre 2010. Il modello ottiene 5 stelle Euro NCAP segnando un salto qualitativo su sicurezza e finiture. Pur rinnovata, la linea resta fedele all’impostazione precedente, soprattutto nel frontale. Nell’estate 2013 arriva un restyling con cerchi in lega inediti, luci diurne a LED indicatori di direzione nei retrovisori, frontale aggiornato, nuovi tessuti e inedite colorazioni con tetto bicolore dettagli che consolidano l’identità stilistica del modello.

Per la sesta generazione le prime immagini trapelano a metà marzo 2016. Il debutto in Giappone avviene il 27 dicembre 2016 mentre la versione europea viene svelata all’87º Salone di Ginevra nel marzo 2017 con vendite avviate dal 13 maggio 2017. L’auto è più corta di 1 cm più bassa di 3 cm e più larga di 4 cm rispetto alla precedente: interasse 2.450 mm3.840 mm di lunghezza, 1.735 mm di larghezza e 1.495 mm di altezza. Costruita sulla piattaforma Heartect (debutto 2015), condivisa con Suzuki Baleno e Ignis sfrutta un telaio alleggerito derivato dalla Baleno, portando il peso complessivo a poco più di 900 kg. Il risultato è una dinamica più brillante e un’efficienza migliorata senza penalizzare lo spazio a bordo.