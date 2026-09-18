Undercut, overcut, finestra di temperatura e degrado: cosa contano davvero nei pit-stop e come si massimizza il race pace tra dati, meteo e safety car.

La strategia gomme in Formula 1 è l’arte di scegliere il momento e la mescola giusti per massimizzare il race pace ridurre i rischi e capitalizzare ogni giro utile. Due concetti chiave, undercut e overcut definiscono come un pit-stop possa far guadagnare posizioni senza sorpassi in pista. Intorno a questi si muovono la finestra di temperatura degli pneumatici, il degrado e la lettura in tempo reale dei dati. È un equilibrio tra fisica, tattica e precisione operativa.

Questo tema è rilevante perché, a parità di prestazione del mezzo, la gestione delle gomme incide sul tempo totale di gara più di quanto sembri. L’articolo illustra i principi senza tempo: come funziona undercut/overcut, perché contano le temperature, quali forme di degrado esistono e come telemetria condizioni meteo e safety car orientano le decisioni sui pit-stop e sulla scelta delle mescole per mantenere un ritmo gara sostenuto e costante.

Undercut e overcut: quando il cronometro sorpassa

L’undercut consiste nel fermarsi prima del rivale per montare una gomma più fresca e sfruttare il giro d’uscita e i successivi giri con pneumatici in finestra per girare più forte mentre l’avversario è ancora su gomme usurate. Funziona quando il vantaggio di aderenza supera il tempo perso al box e quando il pilota rientra in pista senza traffico. L’overcut opposto complementare, punta a restare fuori più a lungo, beneficiando di una pista che si gommifica e di serbatoio più leggero, a patto che il degrado resti sotto controllo e che il rivale, fermandosi prima, non capitalizzi subito la mescola fresca.

La scelta tra undercut e overcut dipende da tre fattori cardine: delta gomma fra mescole, degrado del treno corrente e densità di traffico nel proprio pit window. Se il delta tra nuova e usata è ampio e l’out-lap è potente, l’undercut prevale; se la mescola in uso mantiene prestazione e la pista migliora, l’overcut diventa arma efficace.

Finestra di temperatura: attivazione e stabilità

Ogni mescola ha una finestra di temperatura ottimale in cui l’aderenza è massima e il degrado è minimo. Sotto la finestra, l’energia non basta per attivare la gomma; sopra, l’attrito accelera l’usura e il surriscaldamento. L’out-lap di un undercut è progettato per portare rapidamente la gomma entro la finestra: gestione aggressiva dei carichi, preparazione del giro con freni caldi e assetto che facilita l’imprinting termico. Nell’overcut, la priorità è mantenere costanti le temperature del treno in uso, evitando picchi che aprono alla degradazione termica.

La stabilità termica si controlla con pressioni, camber e stile di guida. Una pressione troppo alta riduce l’impronta a terra; una troppo bassa aumenta la flessione e il calore interno. La lettura del tyre carcass temp e della temperatura superficiale, tramite sensori, guida micro-regolazioni che fanno la differenza su stint medi e lunghi.

Tipi di degrado: meccanico, termico, graining e blistering

Il degrado meccanico è l’abrasione della gomma per scorrimento sul manto, amplificato da assetti rigidi e angoli di sterzo marcati. Quello termico nasce dall’eccesso di temperatura: la mescola si ammorbidisce, perde supporto e il ritmo cala. Il graining è la formazione di pallini superficiali in condizioni di bassa temperatura o scorrimento laterale; inizialmente rovina l’aderenza ma può pulirsi con alcuni giri in finestra. Il blistering è il rigonfiamento per surriscaldamento interno: più difficile da recuperare, richiede sollievo termico o cambio di mescola.

Conoscere il tipo di degrado guida la scelta strategica: in caso di graining su mescola dura e aria fredda, anticipare l’undercut su una gomma più morbida può funzionare; con blistering su morbida e carichi elevati, prolungare lo stint non paga e conviene proteggersi con un cambio verso mescola più robusta.

Telemetria, meteo e safety car: i moltiplicatori decisionali

I team leggono in tempo reale dati telemetrici su temperature, pressioni, scorrimento e degrado stimato per costruire un pit window dinamico. La safety car riduce le velocità medie, accorcia l’underlap e valorizza lo stop a costo ridotto una virtual safety car amplifica il vantaggio se l’ingresso ai box è pronto. Il meteo sposta la finestra: aria fresca favorisce overcut controllati e graining potenziale; aria calda rende prezioso l’undercut quando la gomma nuova entra subito in temperatura.

Le simulazioni incrociano ritmo stimato, traffico e probabilità di neutralizzazioni. Piccoli dettagli, come l’allineamento del rientro per evitare uscita dietro vetture lente, fanno la differenza. L’obiettivo resta invariato: massimizzare la media sullo stint, non il singolo giro veloce.

Scelta delle mescole e pianificazione dei pit-stop

La selezione tra mescola morbida, media e dura si basa su degrado atteso temperatura pista e rugosità dell’asfalto. Strategie classiche includono una sosta con gestione conservativa o due soste per spingere costantemente in finestra. L’overcut premia quando la mescola più dura mantiene performance con serbatoio leggero; l’undercut è letale se la gomma fresca offre guadagno immediato e si evita traffico all’uscita.

Operativamente, il box ottimizza la finestra: il pilota riceve target di out-lap e in-lap con istruzioni su gestione energia e freni per attivare la gomma. La precisione del pit-stop e la capacità di non incrociare vetture appena doppiate o più lente proteggono il vantaggio costruito al cronometro.

Paralleli utili per chi guida su strada

Principi simili aiutano anche l’automobilista. Scegliere tra gomme dedicate e gomme quattro stagioni implica valutare finestra d’uso e degrado. In climi freddi, capire gomme invernali quando montarle evita scivolamenti e usura irregolare; in contesti normati, l’obbligo gomme invernali può richiedere pianificazione del cambio gomme invernali. Al contrario, il cambio gomme estive restituisce aderenza e efficienza quando le temperature salgono.

Dettagli come indice velocità gomme e abbinamento cerchi e gomme influenzano risposta e temperatura d’esercizio, in modo non dissimile dalla messa a punto in pista. Anche le gomme da neve in contesti idonei, performano al meglio nella loro finestra, mentre fuori da essa si consumano velocemente. La lezione è universale: scegliere la mescola giusta per le condizioni e gestirla entro la propria finestra è ciò che fa davvero la differenza.