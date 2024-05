Hai perso la diretta della gara della MotoGP e non sai come fare? Ecco come trovare la replica e, soprattutto, dove vederla.

La MotoGP è il campionato Major di moto al mondo. Un appuntamento che ogni appassionato di tale competizione non può permettersi di perdere. In questo articolo mostreremo come e dove vedere tutte le gare e le relative repliche MotoGP. Un modo per seguire sempre la propria passione, senza dover rinunciare a uno dei momenti in programma e addirittura avere la possibilità di rivederli anche a distanza di tempo.

Diretta e replica MotoGP: dove vederla

Anche per questa stagione di MotoGp è Sky ad avere i diritti di trasmissione televisiva in diretta. La pay tv della famiglia Murdoch trasmetterà in diretta tv tutte le gare di MotoGp sulla piattaforma a pagamento e in particolare sul canale 207 Sky Sport MotoGp Hd. Ad affiancare Sky, però, a partire dalla stagione 2020, c’è anche Dazn che ha annunciato poco prima dell’inizio della stagione l’acquisizione dei diritti per la trasmissione dei week-end in diretta.

Alcuni appuntamenti, come sempre, saranno trasmessi anche in chiaro da Tv8 gratuitamente.

Replica MotoGP: come vederla

Come abbiamo anticipato, solo alcune delle gare di MotoGp saranno trasmesse in chiaro in diretta tv. Nella stagione 2020, tuttavia, con l’arrivo di Dazn, le gare trasmesse in diretta si sono ridotte drasticamente.

Per quanto riguarda la messa in onda delle repliche quindi sarà possibile vederle su Sky, seguendo la sua programmazione e su TV8, per quel che riguarda le gare che non sono state acquistate per la diretta dalla Tv italiana.

Streaming del motomondiale

Oltre alla diretta tv, Sky garantisce anche la diretta streaming delle gare di MotoGp, grazie al servizio SkyGo dedicato agli abbonati.

Il sito web NOW TV, che ha sostituito Sky On line, trasmetterà in streaming tutte le gare della MotoGP in diretta in pay per view, da guardare in alta qualità sulla propria smart TV o sul PC o ancora sul tablet e perfino sulle console come Play Station e XBox.

MotoGP senza Sky?

Le repliche delle gare del motomondiale senza sky, è possibile vederle solo su TV8. E solo per quei Gran Premi che la Tv italiana non ha acquistato.

Come vederla in differita

Le differite delle gare del motomondiale saranno visibili esclusivamente su Sky, seguendo l’orario di programmazione della pay tv e su TV8 per quel che concerne le gare di cui la Tv italiana non ha acquistato la diretta.