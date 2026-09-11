Donyell Malen: dal campo da calcio al garage, la vita oltre i gol

Donyell Malen, attaccante della Roma, è un appassionato di auto d'epoca. Scopri la sua collezione e come combina questa passione con i suoi successi in campo.

Donyell Malen, il bomber della Roma è noto non solo per i suoi gol ma anche per la sua passione per le auto d’epoca. Mentre molti calciatori preferiscono le supercar, Malen ha un approccio diverso, collezionando modelli che hanno una storia e un valore sentimentale.

La sua passione per le auto è iniziata da bambino, quando trascorreva ore a guardare video su YouTube e osservare le auto dalla finestra. Suo padre, proprietario di una BMW ha contribuito a nutrire questo interesse, che oggi si riflette nella sua collezione.

Una collezione unica e ricca di storia

Tra le auto più preziose di Malen c’è una BMW 320is della generazione E30, un modello raro che ha trovato in Romania dopo una lunga ricerca online. Questa auto, meno conosciuta rispetto alla celebre M3, è un esempio di come Malen cerchi modelli con una storia particolare.

Il suo garage ospita anche una BMW 1M una M3 E46 Cabrio e una M3 CS Touring in British Racing Green. Oltre alle BMW, Malen possiede una Volkswagen Golf GTI Clubsport S e una Toyota GR Yaris.

Le auto dei sogni

Salendo di categoria, la collezione di Malen include una Porsche 911 GT3 Touring e una Ferrari 458 Spider. La Ferrari ha un valore speciale per lui, poiché ricorda un’esperienza giovanile a Monaco con Mino Raiola, scomparso nel 2022. Quell’esperienza ha contribuito a rafforzare la sua passione per il Cavallino Rampante.

Per Malen, queste auto hanno un valore che va oltre il prezzo. Vuole conservarle e un giorno mostrarle ai suoi figli come testimonianza di un periodo particolare della sua vita. Ogni esemplare porta con sé un ricordo, in contrasto con le supercar del momento acquistate dai colleghi solo perché il contratto lo permette.

Dalla passione per le auto ai record in campo

Mentre Malen continua a collezionare auto, la sua carriera calcistica è in ascesa. Con cinque gol in due partite, ha aperto uno scenario da record. La sua media realizzativa è impressionante, e molti si chiedono se possa superare i record di Higuain e Immobile.

Il tecnico Gasperini ha parlato delle potenzialità di Malen, sottolineando la sua capacità di creare spazi e di essere letale vicino alla porta. Con il supporto di Paulo Dybala Malen ha trovato un’intesa perfetta, che potrebbe portarlo a superare i record storici.

L’intesa con Dybala

Dybala, considerato uno dei migliori assist man della Serie A, ha un rapporto speciale con Malen. Insieme, hanno una media di gol superiore a quella di Higuain e Dybala durante gli anni d’oro della Juventus. Questo rapporto potrebbe essere la chiave per raggiungere nuovi traguardi.

La tifoseria della Roma è ormai pazza di Malen, che è diventato uno dei giocatori più amati. La sua capacità di segnare gol e la sua passione per le auto d’epoca lo rendono un personaggio unico nel mondo del calcio.

La routine di un campione

Oltre alla passione per le auto e ai successi in campo, Malen ha una routine che lo aiuta a mantenere la forma fisica. Otto ore di sonno, un’alimentazione senza glutine, molta acqua, vitamine e integratori di magnesio sono parte del suo pacchetto completo per rendere al massimo.

Questa dedizione ai dettagli è evidente nei suoi risultati sul campo. Con 20 gol e 3 assist in 22 partite, Malen ha trasformato la Roma in una zona offensiva temibile. La sua connessione con Dybala è un esempio di come la sinergia tra giocatori possa portare a risultati straordinari.

Dal campo da calcio al garage, la sua vita è un mix di successi e interessi unici che lo rendono un personaggio affascinante nel mondo dello sport.