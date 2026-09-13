Oltre 100 club coinvolti nel progetto che celebra lo sport italiano all'estero
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Oltre 100 club coinvolti nel progetto che celebra lo sport italiano all’estero

Il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana presenta i primi risultati del progetto La Fune Azzurra, che esplora il ruolo dello sport nella storia dell'emigrazione italiana

Pubblicato il 13/09/2026 alle 18:42

Il progetto La Fune AzzurraLo sport italiano nei cinque continenti – ha raggiunto un traguardo significativo: oltre 100 club e realtà sportive hanno aderito all’iniziativa, che mira a ricostruire la storia e l’attualità dello sport praticato dagli emigrati italiani e dai loro discendenti in tutto il mondo.

In occasione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) in collaborazione con la Fondazione Migrantes e finanziato con i fondi dell’8xmille CEI, ha presentato i primi aggiornamenti di questo ambizioso progetto di ricerca, che proseguirà fino alla primavera del 2027.

Un viaggio attraverso i continenti

La Fune Azzurra non si limita a raccontare il passato, ma analizza anche il presente, esplorando le numerose realtà sportive che continuano a nascere nei diversi continenti grazie all’iniziativa degli italiani e dei loro discendenti. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici principali: le associazioni e società sportive italiane all’estero, i giovani italiani iscritti all’AIRE tra i 6 e i 25 anni e le persone recentemente immigrate in Italia.

Tra gli esempi più significativi legati alla diaspora italiana ci sono società come Boca Juniors e Peñarol nate anche grazie al ruolo delle comunità di emigrati italiani in Sud America, e figure come Joe Di Maggio figlio di emigrati italiani e diventato una delle grandi icone del baseball mondiale.

La ricerca e i suoi obiettivi

Il progetto utilizza questionari, testimonianze e analisi qualitative e quantitative per studiare il rapporto tra sport e mobilità, con particolare attenzione alla partecipazione associativa, alle relazioni sociali, al benessere psicofisico e ai processi di integrazione. Una parte importante della ricerca riguarda le nuove generazioni di italiani residenti all’estero, per capire se e in che modo la pratica sportiva possa contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e il rapporto con le comunità italiane nel mondo.

In Italia, verranno studiate le esperienze delle persone recentemente immigrate, per verificare quanto le attività sportive possano favorire i processi di inclusione e appartenenza. I risultati saranno confrontati con quelli relativi agli italiani residenti all’estero.

Collaborazioni e partnership

La Fune Azzurra può contare su una vasta rete di partner istituzionali, accademici e sportivi, tra cui il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) il MAECI il CONI e la rete dei suoi delegati sportivi nel mondo, la Società Italiana di Storia dello Sport il Patronato ACLI l’Università di Genova l’Università di Roma Tor Vergata e il CUS Roma Tor Vergata.

Per la parte dedicata al rapporto tra sport, inclusione e nuove migrazioni in Italia collaborano inoltre UISPCSI e US ACLI.

Il futuro del progetto

Il percorso di La Fune Azzurra proseguirà nei prossimi mesi con la raccolta e l’elaborazione dei dati. A marzo è inoltre in programma un convegno internazionale dedicato alla presentazione dei risultati e del report finale, con il patrocinio del MAECI e del Ministero per lo Sport e i Giovani.

Gli esiti del lavoro confluiranno anche in una pubblicazione e in un documentario dedicato alla storia dello sport dell’emigrazione italiana e al contributo delle comunità italiane alla diffusione della cultura sportiva nel mondo.

Il progetto è coordinato da Andrea Pedemonte e rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio sportivo italiano nel mondo e per comprendere meglio il ruolo dello sport nei processi di integrazione e inclusione.

Scritto da Francesca Lombardi