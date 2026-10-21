Il Gran Premio MotoGP rientra in Argentina nel 2027, con il rinnovato circuito di Gálvez pronto a sfidare i piloti a velocità record.

Nel 2027 la MotoGP™ farà il suo ritorno in Argentina, portando nuovamente le due ruote più veloci del pianeta nel cuore di Buenos Aires. Dopo 28 anni di assenza, il gran premio d’Argentina si trasferirà nell’emblematico Autódromo Oscar y Juan Gálvez una location che ha scritto pagine indimenticabili fin dal 1952.

Il nuovo layout di Gálvez pronto a sfidare i campioni

Il tracciato, ora lungo 4,259 km e caratterizzato da 14 curve è stato completamente rinnovato per soddisfare le rigorose esigenze della MotoGP. I lunghi rettilinei consentiranno di raggiungere velocità superiori ai 320 km/h mentre le frenate in zona finale delle curve metteranno alla prova la capacità di gestione dell’aderenza di piloti e macchine. Il design prevede zone di sorpasso ravvicinato, garantendo spettacolo puro ad ogni giro.

Dettagli tecnici del tracciato

Il nuovo segmento di curva 7-8 è stato allungato, consentendo un cambiamento di traiettoria più fluido, mentre la curva 12 è stata leggermente serrata per aumentare la difficoltà di uscita. La combinazione di rettilinei lunghi e variazioni di raggio nelle curve crea un equilibrio perfetto tra alta velocità e abilità tecnica elemento che rende il Gálvez unico nel calendario mondiale.

Cosa aspetta i fan: velocità, adrenalina e vita urbana

Oltre all’azione in pista, la vicinanza al centro di Buenos Aires offre ai tifosi l’opportunità di vivere un’esperienza completa. La città è celebre per la sua scena gastronomica i locali notturni e l’energia contagiosa delle strade. Dopo le gare, gli spettatori potranno gustare un’asado tradizionale o esplorare i murales del quartiere di Palermo, rendendo il weekend un vero e proprio festival.

Atmosfera e partecipazione

Il pubblico argentino è noto per la sua passione sfrenata per gli sport motoristici; i tifosi riempiranno gradinate e paddock con bandiere tricolori, creando un rumore di motorino che si mescola al battito della città. Le zone hospitality saranno dotate di schermi giganti, garantendo una vista privilegiata anche per chi preferisce seguire la gara da una posizione più comoda.

Acquisto dei biglietti e ruolo degli organizzatori

È importante sottolineare che MGP Group è soltanto l’organizzatore del campionato e non emette direttamente i biglietti. La vendita è gestita da Platinium Group Spain S.L. che fornisce i biglietti attraverso la piattaforma . Le condizioni di accesso al circuito sono stabilite dalla società responsabile del tracciato, non da MGP Group né da Platinium Group.

Gli spettatori potranno scegliere tra diverse categorie di ingresso, dalle tribune generali a quelle premium, dove il rombo dei motori si sente più intenso. Si consiglia di acquistare con anticipo per assicurarsi il posto migliore e di verificare attentamente termini e condizioni al momento della prenotazione.

Gli occhi del mondo saranno puntati su Buenos Aires per vivere una nuova era di gare mozzafiato.