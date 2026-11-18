Dal 2027 il bollo auto non si paga per le auto fino a 80 kW, e le famiglie numerose possono ottenere un rimborso fino a 385,71 euro.

Il bollo auto non sarà dovuto per tutto il 2027. Il Decreto n. 162/2026, convertito nella Legge n. 209 del 13 novembre 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 il 16 novembre, introduce un’esenzione temporanea valida per l’intero anno. La norma è entrata in vigore il 17 novembre 2026 e riguarda una platea precisa di contribuenti e veicoli.

Chi può beneficiare dell’esenzione

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche. Il veicolo deve avere una copertura RCA regolarmente in corso di validità. Ogni cittadino può usufruire dello sconto per un solo veicolo di sua proprietà, quindi chi possiede un’auto e una moto deve scegliere a quale dei due applicare il beneficio.

Potenza massima e motori ammessi

La norma usa come parametro la potenza in kilowatt. Rientrano nell’esenzione le autovetture a benzina, diesel o ibride con potenza massima fino a 80 kW, pari a circa 109 cavalli. Ci sono anche motocicli e ciclomotori, purché rispettino i requisiti di potenza e idoneità previsti dalla legge.

Poiché i kW non coincidono con la cilindrata, si può fare una stima indicativa. Le auto a benzina aspirate con cilindrata tra 1.400 e 1.600 cc rientrano di norma nel limite, così come le turbo benzina di nuova generazione tra 1.000 e 1.200 cc. Per i diesel le cilindrate tipiche sono comprese tra 1.500 e 1.800 cc.

Scadenze incluse ed escluse

Per capire se un bollo è coperto conta la data di scadenza del pagamento, non l’anno di validità della tassa. Se la scadenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027, il bollo non si paga. Restano invece dovuti i bolli con scadenza entro il 31 dicembre 2026, anche se la copertura fiscale si estende in parte nel 2027.

La misura è pensata come intervento eccezionale e vale solo per il 2027. Dal 2028 si torna alle regole ordinarie, salvo eventuali proroghe nelle future manovre. Il testo della legge di Bilancio 2027, ancora all’esame del Parlamento, prevede di estendere l’esonero per le auto fino a 80 kW anche agli anni successivi, rendendolo strutturale.

Il rimborso per le famiglie numerose

La manovra introduce anche un rimborso del bollo fino a 385,71 euro per i nuclei con almeno quattro figli, di cui almeno uno minorenne. Per i bolli in scadenza entro il 31 dicembre 2027, il figlio minore deve avere meno di 18 anni alla data del 1° gennaio 2027. Il rimborso riguarda un solo veicolo del nucleo, omologato per il trasporto da 6 a 9 persone, quindi le classiche auto a cinque posti restano escluse.

Il limite di potenza è di 133 kW, circa 180 CV. Sono ammesse le auto a benzina, gasolio e ibride, mentre le elettriche restano fuori perché hanno già agevolazioni specifiche. Il rimborso copre la somma effettivamente pagata fino al tetto massimo: con un bollo di 250 euro si recupera l’intera cifra, mentre con 400 euro il rimborso si ferma a 385,71 euro e i restanti 14,29 euro restano a carico della famiglia.

Il contributo arriva dopo il pagamento della tassa, quindi il nucleo deve prima versare il bollo nei termini. L’erogazione è affidata all’INPS, che userà anche l’incrocio delle banche dati. Le modalità operative, inclusa l’eventuale domanda, saranno chiarite dalle disposizioni attuative. Il rimborso non concorre alla determinazione dell’ISEE e non è cumulabile con l’esonero per le auto fino a 80 kW. Un nucleo che ottiene il rimborso per un veicolo da sei posti non può quindi ottenere anche l’esenzione per una seconda auto sotto gli 80 kW.