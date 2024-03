Sul cruscotto dell’auto si è improvvisamente accesa una spia con un veicolo e un lucchetto? Le motivazioni potrebbero essere numerose e di diverso tipo, ma non allarmatevi: spesso si tratta di problematiche di poco conto.

Ecco tutto ciò che dovreste conoscere in merito per sapere sempre cosa fare.

Spia auto con lucchetto: cosa significa e cosa fare

Batteria delle chiavi

Se utilizzate delle chiavi a telecomando, probabilmente le batterie si sono scaricate. Ad ogni modo, l’auto dovrebbe essere in grado di comunicarvelo diverso tempo prima, e le batterie impiegano molto tempo per scaricarsi.

Niente panico: potrete utilizzare tranquillamente la chiave manuale per aprire le portiere e accendere l’auto. Lo stesso discorso vale per le chiavi in formato tessera (Renault). In questo caso, nello scomparto in basso troverete una chiave fisica d’emergenza.

Tentativo di furto dell’auto o serratura danneggiata

Purtroppo, è impossibile escludere rischi simili. In alcuni casi, l’auto potrebbe aver rilevato un tentativo di furto o l’utilizzo di una chiave sbagliata per tentare di aprire l’auto.

La spia potrebbe accendersi anche nel caso qualcuno abbia tentato di forzare la serratura. Di conseguenza, l’immobilizzatore entra in funzione per proteggere l’auto.

Batteria dell’auto

Se la batteria è piuttosto scarica, l’auto potrebbe non essere in grado di rilevare le chiavi e la loro posizione.

Provate a ri-accendere l’auto

Provate a inserire la chiave e ad accendere l’auto, prestando attenzione alla spia. Se l’auto non dovesse accendersi, girate di nuovo le chiavi come per spegnerla e attendete qualche minuto.

Provate la chiave manuale

Provate a usare una chiave manuale e aprite la portiera lasciandola aperta per almeno un minuto. In questo modo l’auto sarà in grado di rilevare la chiave giusta. Se non doveste riuscire a disattivare la spia, provate a chiudere e aprire la portiera più volte (sempre girando la chiave).

