Incidente mortale a Veglie: 47enne muore in collisione tra auto e moto

La notte del 4 settembre 2026, un grave incidente stradale ha coinvolto un'auto e una moto sulla circonvallazione di Veglie, causando la morte di un motociclista di 47 anni.

La notte del 4 settembre 2026, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Veglie. Un motociclista di 47 anni, Diego Metrangolo, residente a Carmiano, ha perso la vita in uno scontro con un’auto sulla circonvallazione, all’altezza della stazione di servizio Apron. L’incidente ha coinvolto una Peugeot 3008 guidata da un 20enne di Leverano, che stava effettuando un’inversione di marcia.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto, condotta da Metrangolo, sopraggiungeva dal lato opposto e ha tentato una brusca frenata per evitare l’impatto, senza riuscirci. Il motociclista è stato sbalzato di sella, finendo rovinosamente sull’asfalto con gravi traumi. La moto, dopo aver toccato l’auto, è finita nel terreno adiacente alla carreggiata.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza da Campi Salentina e un’automedica da Galatina. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare per il 47enne. Il conducente dell’auto, seppur sotto shock, non ha riportato gravi conseguenze fisiche e dovrà sottoporsi agli accertamenti di rito.

I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area, mentre i carabinieri della stazione di Veglie e della sezione radiomobile di Campi Salentina stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Questo tratto di strada, purtroppo, è già stato teatro di un altro tragico incidente auto-moto nell’estate del 2025.

Un altro incidente mortale a Bologna

Nella stessa giornata, un altro incidente mortale ha coinvolto un motociclista a Bologna. Daniele Lugaresi, 65 anni, dirigente di Agri 2000 Net ha perso la vita in uno scontro con un’auto all’incrocio tra via Cadriano e via del Gomito. Lugaresi, originario di Cesena e bolognese d’adozione, era un agronomo con una lunga esperienza nel settore ambientale e nella gestione del verde urbano.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. I soccorritori del 118, con due ambulanze e un’automedica, hanno tentato di rianimare Lugaresi, ma purtroppo senza successo. L’automobilista, un 42enne alla guida di una Mercedes è stato denunciato per omicidio stradale.

L’incrocio tra via del Gomito e via Cadriano è noto come un punto pericoloso, già teatro di numerosi incidenti. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la perdita di un professionista competente che aveva collaborato a lungo con il Comune sul tema del verde.