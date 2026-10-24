Marquez conquista la vittoria a Phillip Island e prende il comando del titolo, mentre la caduta di Martin apre una nuvola di incertezza.

La sprint di Phillip Island si è trasformata in un vero spartiacque per il MotoGP. Dopo una qualificazione avvolta da pioggia, Marc Marquez è partito dalla pole e, con una gara aggressiva, ha tagliato il traguardo in prima posizione, guadagnando cinque punti cruciali che lo hanno portato in testa al campionato.

Il podio dominato dalla Ducati

Il risultato è stato una festa per la Ducati: al fianco di Marquez hanno celebrato la vittoria Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, completando una tripletta per il marchio italiano. Il fratello Alex è riuscito a recuperare decimi preziosi nei giri finali, mentre Di Giannantonio, sempre in lotta per la posizione, ha chiuso al terzo posto, a meno di un decimo dal secondo. Marco Bezzecchi, nonostante partisse dal nono posto, ha mostrato una buona rimonta, fermandosi al quarto posto, dietro a Pedro Acosta. Pecco Bagnaia, invece, ha dovuto ritirarsi per mancanza di feeling con la moto.

Jorge Martin fuori dal GP: frattura al radio

Il punto più drammatico della serata è stato l’incidente di Jorge Martin in curva 8, al giro otto. Il pilota Aprilia ha perso l’anteriore, è caduto violentemente e, trasportato in barella, è stato subito condotto al centro medico del circuito. Le prime radiografie hanno evidenziato una frattura del radio destro e la sospetta rottura dell’ulna. Il team Aprilia ha confermato che Martin non è idoneo a correre nella gara di Domenica e la sua partecipazione al prossimo Gran Premio in Malesia è incerta.

Dettagli medici e prospettive di recupero

Il bollettino medico rilasciato dal team indica che la frattura al radio è confermata, mentre l’ulna presenta segni di possibile lesione. Martin verrà sottoposto a ulteriori esami per definire l’estensione del danno. Per il momento, il pilota dovrà affrontare un periodo di immobilizzazione e fisioterapia, con il rischio di saltare almeno le due prossime gare, riducendo drasticamente le sue possibilità di competere per il titolo.

Ripercussioni sulla classifica del Mondiale

Con la vittoria di Marquez, il punteggio ufficiale passa a 365 punti, mentre Martin resta a 355 punti, creando un divario di dieci punti a favore dello spagnolo. Marco Bezzecchi è terzo con 315 punti, ormai fuori dalla lotta per il titolo. La sconfitta di Martin non solo implica la perdita di punti immediata, ma anche la perdita di opportunità di chiudere il gap nei prossimi Gran Premi, rendendo più difficile una rimonta finale.

Reazioni in pista e prospettive future

Marc Marquez, dopo la vittoria, ha dichiarato: “Spero che Jorge stia bene, è importante per il campionato. Non mi aspettavo di trovarmi davanti a lui al terzo giro, ma è stata una lotta pulita e spettacolare”. Martin, ancora in ospedale, ha commentato: “È stato un incidente molto pericoloso, ora mi concentrerò sugli esami e sul recupero, sperando di tornare in pista il prima possibile”. Guardando al futuro, la lotta per il titolo si concentra ora sullo scontro tra Marquez e i potenziali rivali che riusciranno a restare in salute per le prossime tappe.