Sport in Piazza a Rovigo: musica, giochi e discipline sportive in centro storico

Il centro storico di Rovigo è pronto a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto. Sabato 29 agosto, le vie e le piazze della città ospiteranno la terza edizione di Sport in Piazza un evento che unisce sport, musica e divertimento per tutte le età.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo, vedrà la partecipazione di numerose associazioni e società sportive locali, che presenteranno le proprie attività e talenti. Un’occasione unica per scoprire nuove discipline sportive e vivere un pomeriggio all’insegna del movimento e dell’aggregazione.

Lo sport come valore educativo e sociale

Lo sport rappresenta un elemento fondamentale per la comunità rodigina, non solo per i valori educativi che trasmette, ma anche per il benessere fisico e mentale. Come sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Bimbatti, “lo sport è un elemento prioritario per la nostra amministrazione, per la salute fisica e mentale, il benessere di giovani e meno giovani e l’impatto sociale nel mantenere vive alcune comunità.”

Rovigo vanta un ricco movimento sportivo, con società che spaziano in tutte le discipline, dalle più dinamiche a quelle più tecniche. “Siamo molto orgogliosi delle società rodigine che rappresentano un patrimonio sociale che dobbiamo valorizzare e sostenere”, aggiunge Bimbatti.

Promozione delle società sportive locali

Sport in Piazza rappresenta anche un’importante occasione di promozione per le società sportive del territorio. Le associazioni partecipanti potranno presentare le proprie attività, far esibire i propri atleti e, perché no, convincere ragazze e ragazzi a iniziare una nuova attività sportiva.

Tra le discipline rappresentate ci saranno quelle di movimento, come il calcio e la pallavolo, e quelle più fisiche e dinamiche, come le arti marziali e il crossfit. Un’ampia varietà che testimonia la ricchezza del movimento sportivo cittadino.

Criticità e prospettive future

Nonostante l’entusiasmo per l’evento, non mancano le criticità legate agli impianti sportivi. “In questi anni stiamo cercando di recuperare il terreno perso in decenni, soprattutto sull’impiantistica sportiva, che spesso risulta ammalorata o carente in termini di spazi disponibili”, spiega Bimbatti.

Tuttavia, per sabato 29 agosto, l’obiettivo è quello di mettere da parte le difficoltà e vivere pienamente una giornata dedicata allo sport e alla comunità. “Sarà una giornata di festa dove anche le famiglie e tutti gli appassionati di sport potranno godersi un momento di relax nelle piazze e nelle vie del centro”, conclude Bimbatti.

L’appuntamento è Un’occasione da non perdere per scoprire le potenzialità dello sport e vivere un pomeriggio di divertimento e aggregazione.