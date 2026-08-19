Maserati GranTurismo: novità e aggiornamenti per la coupé di lusso

La Maserati GranTurismo si rinnova con aggiornamenti tecnici e stilistici, migliorando prestazioni e comfort. Scopri tutte le novità.

La Maserati GranTurismo si prepara a conquistare nuovamente il mercato delle granturismo di lusso con una serie di aggiornamenti significativi. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un’evoluzione tecnica che punta a migliorare dinamica di guida, comfort e prestazioni, mantenendo intatta l’essenza della granturismo italiana: un perfetto equilibrio tra lusso, sportività e capacità di affrontare lunghi viaggi.

Gli interventi riguardano sia la versione con motore termico che la variante elettrica Folgore con l’obiettivo di consolidare la posizione di Maserati nel segmento delle coupé di lusso ad alte prestazioni.

Maserati GranTurismo Trofeo: il V6 Nettuno sale a 590 CV

Una delle novità più importanti riguarda la GranTurismo Trofeo che riceve un incremento di potenza di 60 CV rispetto alla precedente configurazione. Il protagonista rimane il celebre V6 Nettuno da 3,0 litri biturbo, tecnologia sviluppata interamente da Maserati e caratterizzata dalla camera di combustione a precamera derivata direttamente dalla Formula 1.

A questa soluzione si affianca il sistema di disattivazione dei cilindri, progettato per migliorare l’efficienza quando non viene richiesta tutta la potenza disponibile. La potenza massima raggiunge ora 590 CV, consentendo alla GranTurismo Trofeo di posizionarsi ai vertici della categoria sia in termini di prestazioni sia di piacere di guida.

Interni: volante ridisegnato e maggiore ergonomia

L’abitacolo introduce una serie di aggiornamenti che migliorano ulteriormente l’esperienza a bordo. Debutta un nuovo volante dal disegno ottagonale, disponibile anche con rivestimento in Alcantara, che richiama alcuni elementi stilistici del marchio e offre un’impugnatura più sportiva.

Tra le novità più apprezzabili figura anche il nuovo selettore del cambio, completamente riprogettato per garantire comandi più intuitivi e precisi rispetto alla precedente generazione. Anche l’orologio centrale viene ridisegnato con una nuova finitura metallica e un layout aggiornato, contribuendo a rendere l’ambiente ancora più elegante.

Uno degli aspetti che continua a distinguere la GranTurismo rispetto a molte concorrenti è la presenza di quattro posti realmente utilizzabili, caratteristica sempre più rara nel segmento delle granturismo ad alte prestazioni.

Nuove possibilità di personalizzazione

La gamma si arricchisce anche sotto il profilo estetico. Tra le nuove tinte disponibili spicca il Green Jupiter Matte una vernice opaca che enfatizza le linee scolpite della carrozzeria attraverso giochi di luce particolarmente ricercati.

Per la prima volta Maserati introduce inoltre la possibilità di personalizzare la capote delle versioni Cabrio attraverso il programma Fuoriserie ampliando ulteriormente le possibilità di configurazione dedicate ai clienti più esigenti.

Impianto audio Sonus Faber: il riferimento nel lusso

Tra gli equipaggiamenti disponibili continua a distinguersi il sistema audio Sonus Faber sviluppato appositamente per la GranTurismo. Grazie alla qualità della riproduzione sonora e all’integrazione nell’abitacolo, rappresenta uno degli impianti hi-fi più raffinati disponibili nel panorama delle automobili di lusso, contribuendo a rendere ogni viaggio ancora più coinvolgente.

Maserati GranTurismo Folgore: più autonomia e maggiore efficienza

Importanti novità interessano anche la GranTurismo Folgore la versione completamente elettrica della granturismo italiana. Il principale aggiornamento riguarda l’introduzione del sistema Front Axle Disconnect una soluzione che consente di disaccoppiare l’asse anteriore durante la marcia a velocità costante.

In questo modo si riducono gli attriti meccanici, migliorando l’efficienza energetica nei trasferimenti autostradali e nelle percorrenze a velocità di crociera. Maserati è intervenuta anche sull’aerodinamica della vettura e sull’efficienza degli pneumatici, contribuendo a ridurre ulteriormente i consumi.

Il risultato è un incremento significativo dell’autonomia, che passa da circa 450 a 540 chilometri, con un miglioramento di circa 90 chilometri rispetto alla versione precedente.

Con questo aggiornamento, la Maserati GranTurismo rafforza la propria posizione nel segmento delle coupé di lusso ad alte prestazioni. Da una parte, la GranTurismo Trofeo offre un V6 Nettuno da 590 CV, una dinamica di guida migliorata e un abitacolo ancora più raffinato. Dall’altra, la GranTurismo Folgore incrementa sensibilmente la propria autonomia grazie a un lavoro mirato su trasmissione, aerodinamica ed efficienza complessiva.

Il risultato è una granturismo che continua a distinguersi per equilibrio, prestazioni e comfort, confermando la capacità di Maserati di coniugare tradizione sportiva e innovazione tecnologica in entrambe le motorizzazioni.