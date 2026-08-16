MotoGP: Fernandez domina a Silverstone, Bezzecchi e Martin sul podio

Raul Fernandez ha dominato il GP di Gran Bretagna a Silverstone, conquistando una vittoria netta. Bezzecchi e Martin completano il podio in un weekend emozionante.

Il circuito di Silverstone ha ospitato un weekend di MotoGP indimenticabile, con Raul Fernandez che ha dominato la scena. La gara è stata caratterizzata da prestazioni eccezionali e colpi di scena, con i piloti che hanno dato il massimo per conquistare il podio.

Fernandez, partito come un razzo, ha costruito un vantaggio netto fin dalle prime curve, dimostrando una padronanza assoluta della pista. La sua vittoria è stata confermata da una guida impeccabile e una gestione perfetta della gomma posteriore, nonostante i timori iniziali.

Fernandez e Bezzecchi: due prestazioni da incorniciare

Raul Fernandez ha ricevuto un voto 10 e lode per la sua prestazione. È stato imbattibile fin dall’inizio, partendo con una velocità impressionante e mantenendo un vantaggio costante. La sua reazione alla caduta nella Sprint di sabato è stata esemplare, dimostrando una determinazione e una concentrazione fuori dal comune.

Marco Bezzecchi, reduce da un’operazione alla clavicola, ha offerto una prestazione incredibile. Nonostante le difficoltà fisiche e la mancanza di allenamento, ha lottato con grinta e determinazione, conquistando un meritatissimo podio. La sua resistenza agli attacchi di Alex Marquez è stata un esempio di forza mentale e fisica.

Martin consolida la leadership del mondiale

Jorge Martin, leader del mondiale, ha concluso la gara al secondo posto. Nonostante una partenza non perfetta a causa di un problema con l’abbassatore posteriore, ha recuperato posizioni con una guida aggressiva e strategica. Il suo recupero fino alla seconda posizione è stato un segno della sua classe e determinazione.

Martin ha consolidato la sua leadership nel campionato, aumentando il suo vantaggio sugli inseguitori. La sua prestazione è stata un ulteriore passo verso la conquista del titolo mondiale.

Le altre prestazioni di rilievo

Alex Marquez ha concluso la gara al quarto posto, dimostrando una buona capacità di recupero. Pedro Acosta ha conquistato un ottimo quinto posto mentre Fabio Di Giannantonio ha chiuso sesto, superando Marc Marquez, che ha avuto difficoltà con la gomma posteriore.

Francesco Bagnaia e Iker Lecuona hanno avuto una giornata difficile, Franco Morbidelli ha chiuso undicesimo, mentre Brad Binder ha ottenuto un voto 7 per la sua ottava posizione.

La Yamaha ha avuto una giornata difficile, con Fabio Quartararo dodicesimo e Jack Miller tredicesimo. Toprak Razgatlioglu ha concluso quindicesimo, mentre Augusto Fernandez e Pol Espargaro hanno chiuso la gara rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto.

Moto2 e Moto3: emozioni e colpi di scena

Nella classe Moto2, Tony Arbolino ha offerto una prestazione spettacolare, partendo dalle retrovie e conquistando la testa della corsa. Tuttavia, una caduta ha rovinato la sua possibilità di vittoria. Augusto Fernandez ha conquistato il primo posto, ma un incidente durante i festeggiamenti lo ha fatto scivolare al quattordicesimo posto. Filip Salac ha vinto la sua prima gara in Moto2, mentre Aleix Escrig ha conquistato il suo primo podio.

Nella classe Moto3, David Almansa ha dominato la gara, conquistando la vittoria davanti ad Alvaro Carpe e Valentin Perrone. Adrian Fernandez ha concluso quarto, mentre Matteo Bertelle e Guido Pini hanno chiuso rispettivamente decimo e tredicesimo.

Il weekend di Silverstone ha offerto emozioni e colpi di scena, con prestazioni eccezionali e momenti di grande tensione. Raul Fernandez ha dimostrato di essere un pilota di livello mondiale mentre Bezzecchi e Martin hanno confermato la loro classe e determinazione.