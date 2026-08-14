Honda CB1000F 2026: design retrò e prestazioni moderne in una roadster unica

Honda CB1000F 2026: una moto che celebra il passato con un design ispirato agli anni '80 e un motore ricalibrato per un'esperienza di guida moderna e bilanciata.

Gli anni ’80 non sono mai davvero passati di moda, e ora tornano a vivere sulle strade con la nuova Honda CB1000F 2026. Questa moto unisce il fascino del passato con le tecnologie più avanzate, creando un’esperienza di guida unica che non mancherà di attirare l’attenzione di ogni appassionato.

La CB1000F non è solo una moto con un design retrò, ma un vero e proprio omaggio alle iconiche CB750F e CB900F Bol d’Or che hanno segnato l’epoca con il loro stile e prestazioni. Honda ha sapientemente mescolato questi elementi con le tecnologie moderne per creare una moto che è sia un tributo al passato che un passo verso il futuro.

Un design che celebra gli anni ’80

Il design della CB1000F è un vero e proprio viaggio nel tempo. Con linee squadrate, un cupolino rigorosamente squadrato e un motore in bella mostra, questa moto richiama immediatamente le atmosfere degli anni ’80. Il faro anteriore rotondo, i collettori cromati e il manubrio alto a ‘corna di bufalo’ completano un’estetica che evoca le moto leggendarie di quell’epoca.

Le colorazioni disponibili, Graphite Black con strisce rosse e Wolf Silver Metallic con strisce blu, sono un ulteriore omaggio alle livree da competizione dell’epoca, rafforzando il legame con il passato. Ogni dettaglio è stato curato per creare un’esperienza visiva che cattura l’essenza degli anni ’80.

Un motore ricalibrato per un’esperienza di guida bilanciata

Sotto la carrozzeria retrò, la CB1000F nasconde un motore quattro cilindri in linea DOHC a 16 valvole di 1.000 cc, derivato dalla CBR1000RR Fireblade. Tuttavia, gli ingegneri Honda hanno modificato gli alberi a camme e la fasatura delle valvole per spostare il carattere del motore verso i regimi medio-bassi.

Il risultato è un motore che eroga 124 CV a 9.000 giri/min e 103 Nm di coppia massima a 8.000 giri/min offrendo un’esperienza di guida più bilanciata e sfruttabile in ogni condizione. La velocità massima dichiarata è di 230 km/h con un’autonomia di oltre 280 km grazie a un serbatoio da 16 litri e un consumo di 5,6 l/100 km.

Dettagli tecnici e innovazioni

La CB1000F non è solo un omaggio estetico al passato. Il telaio in acciaio a doppia trave, con inclinazione del cannotto di sterzo di 25° e avancorsa di 98 mm, offre una stabilità e una maneggevolezza eccezionali. Il telaietto posteriore allungato garantisce più spazio e comfort per il passeggero, mentre il cambio rivisto nella rapportatura offre una guida più fluida e rilassata.

L’elettronica di bordo è altrettanto avanzata, con un comando gas Throttle By Wire che lavora in sinergia con una IMU a sei assi per gestire tre Riding Mode predefiniti: Standard, Sport e Rain. La strumentazione TFT a colori da 5” offre una visualizzazione chiara e leggibile, connessa via app Honda RoadSync per navigazione, gestione chiamate e musica in interfono.

Un’esperienza di guida unica

La CB1000F si distingue per la sua ergonomia, con una sella ribassata a 795 mm da terra e un manubrio rialzato che offre un controllo ottimale. La posizione di guida è neutra e confortevole, rendendo la moto facile da manovrare anche in città. Il comfort è ulteriormente migliorato da sospensioni Showa regolabili e una sella con schiumato morbido.

Sul comfort la CB1000F convince: l’extra corsa anteriore, la taratura posteriore dedicata e lo schiumato morbido della sella fanno digerire senza problemi buche e dossi quotidiani. Un assetto pensato per un uso poliedrico, accompagnato da una colonna sonora — merito anche del claxon bitonale che richiama il sound dello scarico — che è un elemento distintivo, non banale.

In curva, la CB1000F dimostra tutta la sua stabilità e maneggevolezza. La ciclistica efficace e l’impianto frenante potente garantiscono un’esperienza di guida sicura e divertente, sia su strade tortuose che in autostrada.

La Honda CB1000F 2026 è una moto che unisce il meglio del passato e del presente, offrendo un’esperienza di guida unica che non mancherà di conquistare gli appassionati. Con il suo design retrò e le tecnologie avanzate, questa roadster è pronta a diventare un’icona delle strade moderne.