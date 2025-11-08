Denny Hamlin conquista la pole position per la finale della NASCAR Cup Series

Il grande giorno è finalmente arrivato per i piloti della NASCAR Cup Series, con Denny Hamlin pronto a scattare dalla pole position nella gara decisiva che si svolgerà all’iconico Phoenix Raceway. Questa attesa competizione avrà inizio domani alle 21:00 italiane (3 p.m. ET) e rappresenta l’apice della stagione, con il titolo in palio per i migliori piloti della categoria.

La qualificazione e i contendenti al titolo

Hamlin, rappresentante del team Joe Gibbs Racing, ha conseguito il prestigioso Busch Light Pole Award con una velocità di 133,759 mph, segnando il quinto miglior tempo di qualifica della sua stagione. Questo rappresenta un traguardo significativo per il pilota, il quale è in cerca della vittoria del tanto agognato titolo.

Subito dietro di lui si trovano due agguerriti avversari: William Byron e Kyle Larson, entrambi del team Hendrick Motorsports. Byron, con un tempo di 133,551 mph, si è posizionato secondo, mentre Larson ha concluso in terza posizione con 133,437 mph. Tra i contendenti al titolo, spicca anche Chase Briscoe, il quale, nonostante una giornata di qualifiche difficile, è riuscito a risalire fino al dodicesimo posto.

La lotta per la top ten

La lista dei migliori dieci piloti include nomi noti come Austin Cindric e Ryan Blaney, entrambi in forza al Team Penske. A seguire ci sono Carson Hocevar, Josh Berry, Alex Bowman, Chris Buescher e Joey Logano, tutti pronti a dare il massimo in questa gara avvincente. Con 312 giri da affrontare, ogni pilota dovrà dimostrare abilità e strategia per conquistare la vittoria finale.

Preparativi e strategia per la gara

Il weekend di gara si concentra non solo sulla finale della NASCAR Cup Series, ma comprende anche le finali delle serie Xfinity e Craftsman Truck. Gli organizzatori hanno pianificato un programma denso di prove e qualifiche, per garantire a ogni team l’opportunità di ottimizzare le performance dei propri veicoli. Le squadre della Cup Series dispongono di dodici set di pneumatici per affrontare l’intero evento, comprendendo sette nuovi per la gara, uno per le qualifiche e quattro per le sessioni di prova.

È inoltre previsto un set di pneumatici da pioggia, necessario nel caso in cui le condizioni meteorologiche lo rendano opportuno. Questa considerazione è fondamentale, poiché le condizioni della pista possono cambiare rapidamente, influenzando significativamente l’andamento della gara.

La grande sfida di Denny Hamlin

Denny Hamlin si presenta a questo evento con la determinazione di convertire la pole position in una vittoria, un successo che finora gli è sempre sfuggito nella sua carriera. La pressione è alta, ma il pilota è pronto a dare il massimo per portare a casa il titolo, in un contesto dove la competizione è serrata e ogni dettaglio conta.

Il clima nel deserto dell’Arizona è carico di aspettative e adrenalina. Con Hamlin in pole e i suoi rivali pronti a dare battaglia, la finale della NASCAR Cup Series promette di essere un evento memorabile per tutti gli appassionati di motori e per gli stessi piloti, che daranno vita a una corsa all’ultimo respiro per conquistare il trofeo più ambito della stagione.