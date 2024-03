Si è accesa una spia blu in macchina? Ecco quali sono le potenziali cause e cosa fare in modo da evitare danni irreparabili.

Si è accesa una spia blu in macchina? Si tratta della luce della spia del liquido di raffreddamento e il suo compito è quello di indicare la temperatura del motore. Quando è blu, significa che il motore non ha ancora raggiunto la temperatura di esercizio. In altre parole, il motore non si è ancora riscaldato al punto da essere in condizioni ottimali di guida.

Per questo motivo, si consiglia di attendere che la spia blu si spenga prima di mettersi alla guida. Vediamo nel dettaglio cosa fare.

Spia luce blu in macchina: cosa fare

Altri usi

La spia del liquido di raffreddamento del motore diventa di un altro colore che potreste aver notato: il rosso! Questa spia indica che (avete indovinato) il motore è troppo caldo! Se la spia si accende, si consiglia di spegnere il motore o di lasciarlo al minimo finché la spia non si spegne.

Questa spia si accende in genere solo durante le stagioni più calde, ma può anche comparire se si guida molto o si trasporta una grande quantità di attrezzature ad alta velocità. Tuttavia, non è necessariamente un motivo di preoccupazione, a meno che non si accenda senza alcuna provocazione o non si spenga dopo alcuni minuti di inutilizzo.

Problemi potenziali

Anche se non si può mai sapere se una luce che rimane accesa è un semplice problema elettrico che causa il blocco del sistema di notifica, si dovrebbe sempre tenere conto del fatto che la luce rimane accesa per lunghi periodi di tempo. Se rimane blu e tutto sembra funzionante, non c’è da preoccuparsi troppo.

Tuttavia, se la spia rossa che indica le alte temperature del motore si accende e non scompare, consigliamo di portare il veicolo al più presto, poiché l’aumento delle temperature del motore potrebbe indicare ogni sorta di problema in un motore a combustione interna. È sempre meglio andare sul sicuro, anche se probabilmente non si tratta di nulla.

Se la spia del liquido di raffreddamento del motore vi ha dato problemi, vi invitiamo a portare il vostro veicolo in autofficina!

