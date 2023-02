La spia del motore è accesa ma la macchina va bene? Si tratta di un malfunzionamento o di un difetto del sensore? Quando preoccuparsi e, soprattutto, cosa fare?

L’accensione della spia del motore può immediatamente farci preoccupare. Tuttavia, se l’auto sembra funzionare alla perfezione, potrebbero subentrare alcuni dubbi.

Ecco alcuni consigli per voi.

La spia del motore è accesa ma la macchina va bene: cosa significa?

Si è accesa la spia del motore ma la macchina funziona perfettamente? Innanzitutto, è bene distinguere tra una luce fissa e una luce lampeggiante.

Nel caso sia fissa, qualcosa non va come dovrebbe ma non si tratta di un problema drastico. Discorso diverso in caso di luce lampeggiante: in quel caso vuol dire che c’è un danno particolarmente grave e non potete assolutamente continuare a guidare.

Innanzitutto, cercate anche di prestare attenzione a eventuali rumori strani o a comportamenti anomali della vostra auto. A volte anche il minimo dettaglio può fare la differenza.

Le cause

La spia del motore può accendersi per diversi motivi e non tutti dipendono necessariamente da un malfunzionamento del motore.

Tra le cause principali troviamo:

Sostituzione dei convertitori catalitici con nuovi convertitori catalitici OEM Sostituzione del/i sensore/i di ossigeno La sostituzione delle bobine di accensione e delle candele Sostituzione del sensore del flusso d’aria di massa Controllare se il tappo del carburante è allentato e serrarlo o sostituirlo Sostituzione delle bobine di accensione Sostituzione degli iniettori del carburante La sostituzione della valvola di controllo delle emissioni evaporative (EVAP) Sostituzione del termostato Sostituzione del solenoide di spurgo delle emissioni evaporative (EVAP)

Il problema potrebbe anche derivare dalla marmitta catalitica difettosa.

Ad ogni modo, se anche l’auto dovesse sembrare perfettamente funzionante, non potete assolutamente ignorare questa spia.

Assicuratevi quindi di portare l’auto da un professionista appena possibile.

