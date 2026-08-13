Furti auto Italia: dati 2026, regioni a rischio e consigli per la sicurezza

Ogni giorno in Italia vengono rubate 285 autovetture e quasi 90 tra moto e motorini. Scopri quali sono le regioni più colpite e come proteggere il tuo veicolo.

In Italia, il fenomeno dei furti di veicoli continua a rappresentare una piaga sociale e un problema economico di notevoli proporzioni. Secondo i dati più recenti, ogni giorno vengono rubate 285 autovetture e quasi 90 tra moto e motorini per un totale di oltre 136.000 veicoli sottratti annualmente ai legittimi proprietari.

La situazione è particolarmente critica nel Sud Italia dove si concentra il 45% dei furti totali. La Campania è la regione più colpita, con 26.445 furti denunciati in un solo anno, seguita dal Lazio con 18.071 e dalla Sicilia con 15.555. Al contrario, le regioni del Nord, come il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige registrano numeri decisamente più bassi.

Il confronto con l’Europa

Se confrontiamo i dati italiani con quelli europei, emerge un quadro preoccupante. L’Italia si posiziona al quarto posto in Europa per incidenza di furti di veicoli, con 231 casi ogni 100.000 abitanti. A far peggio sono solo il Lussemburgo con 562 furti la Svizzera con 357 e la Svezia con 267. La Germania e la Spagna invece, registrano numeri decisamente più bassi, rispettivamente 70 e 49 furti ogni 100.000 abitanti.

Come proteggere il tuo veicolo

Davanti a un fenomeno così diffuso, è fondamentale adottare alcune misure preventive per ridurre il rischio di furto. Ecco cinque consigli pratici:

Scelta del parcheggio

Evita di parcheggiare in zone buie e isolate. Opta per aree ben illuminate, provviste di telecamere o, se possibile, per parcheggi a pagamento, spesso più sicuri.

Oggetti non in vista

Non lasciare nulla nell’abitacolo, nemmeno oggetti di scarso valore. Riponi tutto nel bagagliaio prima di arrivare a destinazione per evitare di attirare l’attenzione dei malintenzionati.

Chiusura dei finestrini

Tieni sempre i finestrini completamente chiusi. Lasciarli aperti non abbassa la temperatura ma aumenta i rischi. Aria l’auto prima di ripartire.

Sistemi meccanici

Per evitare la clonazione elettronica, chiudi la vettura con la chiave fisica e utilizza antifurti tradizionali come il bloccasterzo. Non lasciare mai le chiavi incustodite.

Polizza furto

Considera la sottoscrizione di un’assicurazione contro il furto. Questa garanzia accessoria può tutelarti dalla sottrazione del veicolo e coprire i danni da scasso.

Furti di moto e ciclomotori

La situazione cambia leggermente quando si parla di moto e ciclomotori. Per quanto riguarda le moto, il Lazio è la regione più colpita con 5.985 furti seguito dalla Campania con 5.167 e dalla Lombardia con 4.178. Per i ciclomotori, invece, la Sicilia è in testa con 1.328 casi seguita dalla Campania con 1.036 e dalla Lombardia con 968.

Per proteggere la tua moto, utilizza sempre un bloccasterzo di qualità e lega il veicolo a un elemento solido con una catena di ultima generazione. Combina diversi sistemi di blocco per aumentare la sicurezza e considera l’installazione di un tracker GPS per facilitare il recupero in caso di furto.