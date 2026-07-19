Test MotoGP 2026: Bulega più veloce a Barcellona con la 850cc

Nicolò Bulega ha stabilito il miglior tempo nei test MotoGP a Barcellona con la nuova 850cc, anticipando le innovazioni per il 2027. Scopri le classifiche e i dettagli.

I test MotoGP a Barcellona hanno visto Nicolò Bulega in sella alla nuova 850cc dominare la scena. Il pilota italiano, leader del Mondiale Superbike ha chiuso con un tempo impressionante di 1’39”232, dimostrando il potenziale della nuova moto che vedremo in pista.

Questi test sono cruciali per lo sviluppo delle nuove motociclette che rivoluzioneranno il campionato. Barcellona, con la sua pista impegnativa, è il luogo ideale per mettere alla prova le nuove tecnologie e le prestazioni dei piloti.

Bulega in testa, Pedrosa e Nakagami a seguire

Nella classifica stilata durante i test, Bulega ha superato tutti con un margine significativo. Dani Pedrosa, su KTM, si è piazzato al secondo posto con un distacco di sette decimi, seguito da Takaaki Nakagami su Honda e Lorenzo Savadori su Aprilia. Questi risultati confermano l’eccellenza di Bulega e la competitività delle nuove moto.

Il confronto con il record del 2026

Il tempo di Bulega è stato registrato a meno di due secondi dal record della pista del 2026, stabilito da Alex Marquez con la 1000cc. Questo confronto evidenzia il progresso tecnologico e le prestazioni migliorate delle nuove 850cc, che promettono di rendere il campionato ancora più avvincente.

Altre notizie dal mondo MotoGP

Oltre ai test di Barcellona, il mondo della MotoGP è in fermento. Marco Bezzecchi ha subito una revisione di routine al ginocchio, mentre Francesco Bagnaia è stato operato per una sindrome compartimentale. Questi aggiornamenti medici sono fondamentali per la preparazione dei piloti in vista delle prossime gare.

Inoltre, il circuito di Misano ha confermato la sua presenza nel calendario motogp fino al 2031, garantendo spettacolo e competizione per gli appassionati. Questi sviluppi sottolineano l’importanza strategica dei test e la continua evoluzione del campionato.

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