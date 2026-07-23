Kawasaki Z 900 RS 2027: novità di stile e meccanica per la retro

Kawasaki ha svelato la Z 900 RS 2027 con nuove livree e conferme tecniche. Scopriamo insieme le novità della nuova retro giapponese.

Kawasaki continua a stupire con la sua Z 900 RS un’icona del mondo delle retro che non smette di evolversi. La nuova versione 2027, appena svelata in Giappone, porta con sé novità estetiche e conferme tecniche che la rendono più desiderabile che mai.

La Z 900 RS è una moto che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati grazie al suo design retro e alle sue prestazioni bilanciate. Per il 2027, Kawasaki ha deciso di rinnovare l’offerta cromatica, introducendo nuove livree che donano un tocco di freschezza alla moto senza stravolgerne l’essenza.

Nuove livree per la Z 900 RS 2027

La novità più evidente della Kawasaki Z 900 RS 2027 riguarda le nuove livree. La versione standard si presenta con una tonalità Candy Tone Greenish Blue un blu scuro con riflessi verdi che richiama il mondo della natura. Questo colore è abbinato a grafiche e filetti dorati che corrono lungo il serbatoio a goccia e il codone, conferendo un tocco di eleganza e raffinatezza.

Per gli amanti del rosso, la versione Cafe della Z 900 RS 2027 si presenta nella tonalità Candy Tone Red un rosso cupo attraversato da strisce bianche a contrasto. Questa versione, dotata di cupolino aerodinamico, potrebbe fare il suo ritorno anche in Europa, dopo essere scomparsa dai radar per qualche anno.

Conferme tecniche e allestimenti speciali

Dal punto di vista tecnico, la Z 900 RS 2027 non subisce modifiche significative. Il motore quattro cilindri in linea rimane lo stesso, con una potenza di 116 CV a 9.300 giri/min e conforme alla normativa Euro 5+. Tra le dotazioni di serie troviamo il cambio elettronico quickshifter e il sistema di controllo della trazione.

Kawasaki conferma anche gli allestimenti speciali, come la Black Ball Edition caratterizzata da una veste grafica totalmente nera, e la Z 900 RS SE disponibile nella livrea Metallic Spark Black con accenti arancioni. Quest’ultima si distingue per il monoammortizzatore Öhlins regolabile e le pinze freno anteriori firmate Brembo.

Prezzi e disponibilità

In Giappone, la Z 900 RS 2027 sarà disponibile a partire da . Per il mercato europeo, invece, si dovrà attendere fino all’autunno 2026 o le prime settimane del 2027. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati definiti, ma è lecito attendersi un piccolo aggiustamento rispetto alle cifre attuali, che partono da circa 13.500 euro.

La Kawasaki Z 900 RS 2027 si conferma quindi una moto di grande appeal, capace di unire design retro e prestazioni moderne. Con le nuove livree e le conferme tecniche, è pronta a conquistare ancora una volta il cuore degli appassionati.