La Opel Kadett GSi di Helmut Schmidt: storia di un’auto e di un politico

Helmut Schmidt, uno dei più importanti cancellieri della Repubblica Federale Tedesca, è ricordato per il suo pragmatismo e il suo stile sobrio. Durante il suo mandato, dal 1974 al 1982 guidò la Germania attraverso anni complessi segnati dalla crisi energetica, dalla Guerra Fredda e dal terrorismo interno. Tuttavia, pochi sanno che la sua ultima auto privata non fu una grande berlina di lusso, ma una Opel Kadett E GSi una compatta sportiva acquistata nuova nel 1991 ad Amburgo.

Questa scelta insolita rivela un lato più personale di Schmidt. Durante il suo mandato, veniva trasportato su una Mercedes Classe S come prevedeva il ruolo istituzionale, ma nella vita quotidiana preferiva vetture più semplici e vicine alla gente, soprattutto Opel Rekord. La Kadett GSi rappresentò però un’eccezione: una compatta veloce, tecnologica e decisamente poco convenzionale per un ex capo di governo.

La Opel Kadett GSi: un’auto sportiva e tecnologica

L’esemplare acquistato da Schmidt nel 1991 era una versione speciale Champion dotata di sedili sportivi e di una dotazione più ricca rispetto al modello standard. Sotto il cofano c’era un motore quattro cilindri benzina da 2 litri con 115 CV e 170 Nm di coppia. Numeri modesti rispetto agli standard odierni, ma all’epoca molto interessanti considerando il peso contenuto di circa 965 kg.

La Kadett GSi raggiungeva i 200 km/h e accelerava da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi. La vettura apparteneva alla generazione Kadett E, un modello particolarmente avanzato per gli anni Ottanta grazie a un’attenta ricerca aerodinamica. Dopo oltre 1.200 ore di prove in galleria del vento, la carrozzeria raggiungeva valori di efficienza difficili da trovare nel segmento delle compatte: la versione GSi aveva un coefficiente aerodinamico di 0,30.

I viaggi tra Amburgo e il lago Brahmsee

Schmidt utilizzò la sua Opel per circa cinque anni insieme alla moglie Loki soprattutto per gli spostamenti privati tra la loro abitazione di Amburgo e la casa di vacanza sul lago Brahmsee, nello Schleswig-Holstein. Un’immagine molto lontana da quella del politico circondato da auto ufficiali: al volante della Kadett c’era spesso proprio lui, con il suo inseparabile cappello da pilota del porto di Amburgo e la moglie al suo fianco.

La piccola sportiva Opel si adattava perfettamente al carattere dell’ex cancelliere: concreta, veloce e senza ostentazione. Non serviva una grande berlina per viaggiare con stile, bastava una compatta ben progettata.

La Kadett GSi nella collezione Opel Classic

Oggi la Kadett GSi di Helmut Schmidt è uno dei pezzi più curiosi della collezione Opel Classic. Restaurata e conservata, viene mostrata occasionalmente agli appassionati di auto storiche. Un piccolo frammento di storia automobilistica che racconta un aspetto meno conosciuto di uno dei protagonisti della Germania del dopoguerra.

Questa auto rappresenta un esempio di come anche i personaggi più importanti possano avere gusti semplici e vicini alla gente. La scelta di Schmidt di utilizzare una Opel Kadett GSi per i suoi viaggi privati è un tributo alla sua personalità pragmatica e al suo stile di vita sobrio.