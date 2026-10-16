Sag, precarico, compressione ed estensione spiegati con una procedura chiara, tabelle di partenza per peso pilota e consigli sulla lettura delle gomme.

Una moto ben regolata frena più corta, entra precisa e scarica potenza senza scomporsi. Il cuore è la taratura delle sospensioni misurare sag statico e dinamico, poi agire su precarico compressione ed estensione. La differenza si sente subito su strada e in pista, dove le esigenze della MotoGP di oggi ispirano metodi replicabili anche sui mezzi di tutti i giorni.

Servono metro, cavalletto posteriore o un amico, pennarello, taccuino e la regolazione di serie annotata. Chi acquista usato su piattaforme tipo Subito Moto o presso concessionari moto dovrebbe ripartire dai settaggi stock e controllare eventuali ricambi moto installati (molle o kit idraulici) per evitare errori di base.

Misurare sag statico e dinamico: la base di ogni setup

Sag è l’affondamento della sospensione dal tutto esteso alla condizione di riposo. Il sag statico si misura con la moto senza pilota; il sag dinamico con pilota equipaggiato. Obiettivi indicativi: anteriore 30–40 mm dinamico (10–15 mm statico), posteriore 30–35 mm dinamico (5–10 mm statico) su strada; in pista tende a valori leggermente inferiori all’anteriore per maggior sostegno.

Estendere completamente la sospensione sollevando ruota da terra. Segnare un riferimento verticale e misurare la distanza A (anteriore: piastra–parafango; posteriore: perno forcellone–carena). Appoggiare la moto a terra, senza pilota. Misurare B. A–B = sag statico. Con pilota in abbigliamento moto completo (inclusi caschi moto stivali e paraschiena), in posizione di guida, misurare C. A–C = sag dinamico. Ripetere tre volte e fare la media per ridurre errori. Annotare ogni valore.

Precarico: come regolare molle di forcella e mono

Il precarico modifica l’altezza utile e il punto di lavoro della molla, influenzando sag e geometrie. Se il sag dinamico è eccessivo, aumentare precarico; se è insufficiente, ridurlo. Agire sempre in piccoli step (mezzo–un giro in forcella, un giro al posteriore) e rimisurare.

Forcella ghiere sulla testa o spessori interni. Tenere simmetria tra gli steli. Se la moto affonda troppo in frenata, un filo di precarico in più stabilizza l’ingresso.

ghiere sulla testa o spessori interni. Tenere simmetria tra gli steli. Se la moto affonda troppo in frenata, un filo di precarico in più stabilizza l’ingresso. Mono ghiera o pomello remoto. Se l’uscita di curva fa sedere il posteriore, aggiungere precarico riduce il trasferimento e alza l’assetto.

ghiera o pomello remoto. Se l’uscita di curva fa sedere il posteriore, aggiungere precarico riduce il trasferimento e alza l’assetto. Segnale d’allarme se per centrare il sag servono regolazioni estreme, la molla non ha il rateo corretto per il peso. Valutare ricambio specifico tra i ricambi moto disponibili.

Compressione ed estensione: leggere i click e cosa cambiano

La compressione controlla la velocità di affondamento; l’estensione (o ritorno) governa la risalita. Contare sempre i click dal tutto chiuso (in senso orario, senza forzare), segnare l’impostazione di partenza, poi intervenire a coppie di 1–2 click per volta.

Compressione se la moto beccheggia in frenata o sfonda sulle buche, aggiungere 1–2 click di chiusura. Se scivola sulle asperità o manca grip in piega, aprire leggermente per far lavorare la gomma.

se la moto beccheggia in frenata o sfonda sulle buche, aggiungere 1–2 click di chiusura. Se scivola sulle asperità o manca grip in piega, aprire leggermente per far lavorare la gomma. Estensione se lo sterzo serpeggia in uscita o la ruota rimbalza, chiudere 1–2 click. Se la moto non copia e resta “legata”, aprire un click per volta finché torna trazione.

se lo sterzo serpeggia in uscita o la ruota rimbalza, chiudere 1–2 click. Se la moto non copia e resta “legata”, aprire un click per volta finché torna trazione. Coerenza cambiare una variabile alla volta e testare sullo stesso tratto. La metodologia usata in moto gp di oggi funziona anche per l’amatore: piccoli step e note precise.

Valori di partenza in base al peso pilota

Questi punti di partenza sono pensati per sospensioni stock con pilota equipaggiato. Servono solo per iniziare: adattare a stile e gomme.

60–70 kg sag dinamico ant 32–35 mm, post 30–32 mm; precarico forcella -1 giro dallo stock, mono stock; compressione ant -1 click da stock, post stock; estensione ant stock, post -1 click.

sag dinamico ant 32–35 mm, post 30–32 mm; precarico forcella -1 giro dallo stock, mono stock; compressione ant -1 click da stock, post stock; estensione ant stock, post -1 click. 70–80 kg sag ant 34–38 mm, post 30–33 mm; precarico forcella stock, mono +0,5–1 giro; compressione ant stock, post +1 click; estensione ant +1 click, post stock.

sag ant 34–38 mm, post 30–33 mm; precarico forcella stock, mono +0,5–1 giro; compressione ant stock, post +1 click; estensione ant +1 click, post stock. 80–90 kg sag ant 35–40 mm, post 32–35 mm; precarico forcella +0,5–1 giro, mono +1–1,5 giri; compressione ant +1 click, post +1–2 click; estensione ant +1–2 click, post +1 click.

sag ant 35–40 mm, post 32–35 mm; precarico forcella +0,5–1 giro, mono +1–1,5 giri; compressione ant +1 click, post +1–2 click; estensione ant +1–2 click, post +1 click. 90–100 kg spesso necessari molle più rigide. Partire con precarico forcella +1–2 giri, mono +2 giri; ridurre sag su 32–34 mm ant e 30–33 mm post; idraulica +2 click compressione e +1–2 click estensione su entrambi.

Per uso pista, ridurre il sag anteriore di 2–3 mm e aggiungere 1 click di compressione davanti; al posteriore, 1 click di estensione in più aiuta la stabilità fuori dalle varianti, ispirandosi al lavoro di team e piloti come Franco Morbidelli in ottica di coerenza metodologica.

Lettura dell’usura pneumatici: il feedback più sincero

La gomma racconta il setup. Una spalla anteriore con scalini verso il retro indica troppa estensione chiusa: la forcella non torna e “taglia” il battistrada. Un anteriore lucidato e scivoloso suggerisce eccesso di compressione. Al posteriore, riccioli gommosi e surriscaldamento sul bordo parlano di ritorno troppo aperto; tassellatura a dente di sega in trazione rimanda a compressione carente o precarico insufficiente.

Temperature su strada toccare con prudenza; in pista usare pirometro. Differenze oltre 10–12 °C tra centro e spalla segnalano assetto o pressioni da rivedere.

su strada toccare con prudenza; in pista usare pirometro. Differenze oltre 10–12 °C tra centro e spalla segnalano assetto o pressioni da rivedere. Pressioni non sono regolazioni sospensioni, ma interagiscono. Correggere prima le pressioni, poi l’idraulica.

non sono regolazioni sospensioni, ma interagiscono. Correggere prima le pressioni, poi l’idraulica. Ambiente asfalti ruvidi richiedono idraulica più libera; lisci o freddi beneficiano di maggior sostegno.

Note pratiche: attrezzi, errori tipici e dove intervenire

Un buon setup parte dall’equipaggiamento: con abbigliamento moto completo il peso cambia e con esso il sag. Annotare temperatura, gomme e percorso. Evitare di chiudere tutto i registri: l’idraulica serve fine, non estrema. Se la forcella ha tiranti precarico ma manca regolazione di compressione si lavora su viscosità olio e quote.

Chi non ha confidenza può rivolgersi a concessionari moto con reparto sospensioni o a specialisti in pista, facendo poi manutenzione periodica e scegliendo ricambi moto di qualità. Anche chi arriva dal mondo moto d’acqua o da altri power sport dovrà ripartire dalle basi: misure rigorose e un click alla volta. L’usato va verificato: regolazioni sballate si incontrano spesso sui marketplace; riportare allo stock è il primo passo prima di personalizzare.