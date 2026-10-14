Nel panorama italiano del motociclismo, la Yamaha R9 Cup rappresenta la più recente iniziativa monomarca. Inserita nel calendario del Campionato Italiano Velocità (CIV) per la stagione 2027, la gara mira a bilanciare talento e investimento, proponendo una competizione in cui tutti i concorrenti partono con la stessa configurazione meccanica.
Calendario e formato della gara
Il campionato prevede cinque appuntamenti all’interno delle settimane del CIV, con due di questi round caratterizzati da doppia manche. In totale, gli iscritti dovranno affrontare sette prove per definire la classifica finale. L’organizzazione è affidata a EMGeventi realtà già esperta nella gestione di eventi monomarca in collaborazione con Yamaha. Il format a doppia manche garantisce maggiore spettacolo per il pubblico e più opportunità di punteggio per i piloti.
Dettagli sul calendario
Al momento i circuiti non sono stati divulgati, ma la struttura a fine settimana consentirà ai partecipanti di condividere il paddock con le altre categorie del CIV, ottimizzando logistica e visibilità. L’assenza di informazioni sui costi di iscrizione resta una variabile importante per chi vuole valutare l’accessibilità del torneo.
Kit racing unico e regole tecniche
Al centro della competizione c’è la Yamaha R9 supersport a tre cilindri già in vendita nei concessionari. Per garantire parità, ogni bicicletta sarà equipaggiata con un kit racing standard, comprendente:
- carenatura in fibra leggera;
- centralina ECU GYTR calibrata per le prestazioni di gara;
- scarico Akrapovič a pieno regime;
- pedane regolabili per una posizione ottimale;
- tubi freno in treccia aeronautica.
Questa standardizzazione punta a limitare l’influenza delle preparazioni individuali, lasciando al cronometro il compito di distinguere i piloti più abili. Sebbene la tradizione dei trofei monomarca sia spesso accompagnata da promesse non mantenute, il supporto della Federazione Motociclistica Italiana dovrebbe fornire una garanzia più solida.
Premi, riconoscimenti e prospettive per i concorrenti
Al termine della stagione, un montepremi finale verrà assegnato ai primi tre classificati. Inoltre, dopo ogni gara, il podio sarà premiato dal partner ufficiale pneumatici offrendo incentivi costanti ai migliori performer. Il trofeo si propone anche come vetrina per giovani talenti: la Yamaha R9 ha già dimostrato il suo valore vincendo il mondiale Supersport con Albert Arenas, segnale di credibilità per chi intende lanciare la propria carriera.
Con questi elementi, la R9 Cup si configura non solo come un nuovo appuntamento sportivo, ma anche come un tentativo di ridurre le barriere economiche tipiche delle categorie Open, offrendo a piloti emergenti e a veterani una piattaforma competitiva e più equa.