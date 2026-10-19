Barcellona inaugura l’Innovation Dock, segnando una svolta elettrica per la nautica internazionale.

Il Salone Nautico Internazionale di Barcellona ha riservato quest’anno una zona speciale al potenziale rivoluzionario della propulsione elettrica. Collocata presso il Moll de la Fusta l’Innovation Dock accoglie un ristretto ma significativo gruppo di espositori, tutti impegnati a dimostrare che l’elettrificazione non è più un esperimento ma la direzione concreta della navigazione.

Innovation Dock: una dichiarazione di intenti

Durante la presentazione ufficiale è stato affermato che «L’elettrificazione non è più un esperimento: è il futuro della nautica» e che ridurre le emissioni e il rumore in mare è una vera necessità, non una promessa per il futuro. Marchi provenienti da Finlandia, Francia, Italia e Singapore – tra cui Elvene BoatsSea-NXTMomentum Electric MarineBoatee e Mooring Solution – hanno allestito stand che mostrano autonomie e prestazioni già operative. L’esposizione, pur limitata in numero, rende evidente che il Salone ha scelto di non limitarsi a osservare la transizione, ma di posizionarsi in prima linea nella sostenibilità nautica, impegno mantenuto da più di dieci anni.

Le parole di Cesare Malesca, CEO di Boatee

Il dirigente italiano ha commentato a Vaielettrico una partecipazione «oltre le aspettative», sottolineando l’interesse suscitato dalle soluzioni di autoproduzione energetica. Questo feedback conferma che sia il pubblico sia gli operatori del settore stanno cercando risposte immediate e affidabili per abbracciare la transizione verso l’elettrico.

Le tecnologie elettriche in mostra

Tra le imbarcazioni più osservate spicca la barca di AMY alimentata interamente da energia solare. Lunga 6,5 metri, raggiunge i 30 nodi grazie a un motore da 50 kW, dimostrando che la propulsione solare può competere con le prestazioni tradizionali. Accanto, Momentum Electric Marine ha presentato il fuoribordo Momentum U-2 un motore leggero da 2,5 kW, pesante solo 17 kg, capace di garantire fino a 9,7 ore di autonomia a 3 nodi, ideale per la micro-mobilità di tender e piccole imbarcazioni da lavoro.

Il portafoglio di Boatee include lo Smart 1.3 un motore fuori bordo da 1,3 kW alimentato da batteria al litio integrata o esterna, con un peso complessivo di 6 kg. Il dispositivo è pensato per chi desidera una elettrificazione semplice e immediata senza la necessità di complesse installazioni.

Un modello da replicare: Genova e Venezia

Se Barcellona ha scelto di concentrare l’elettrico in un’area dedicata, altre città italiane stanno ancora sperimentando approcci più frammentari. A Genova, nell’ambito del tradizionale Salone Nautico, le iniziative di ePropulsion/Selva e Yamaha/Torqeedo hanno messo a disposizione imbarcazioni per testare la navigazione a zero emissioni, ma senza una zona strutturata che metta in evidenza l’intero ecosistema elettrico.

Venezia, con il suo salone più contenuto, ha già riservato uno spazio dedicato alla navigazione green creando un chiaro messaggio per i visitatori. Vista l’enorme risonanza mediatica del Salone di Genova, una zona similare a quella barcellonese sarebbe più di un gesto simbolico: rappresenterebbe una dichiarazione concreta di volontà di guidare la transizione energetica nel panorama nautico nazionale.